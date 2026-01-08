Τεράστιο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω του σοβαρού τροχαίου
Στο κόκκινο η κίνηση στον Κηφισό, λόγω της σύγκρουσης δύο φορτηγών, τα ξημερώματα της Πέμπτης
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω του σφοδρού τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες τμηματικά σε αρκετούς από τους κεντρικούς δρόμους, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων.
Επίσης στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως την Πεντέλης.
Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα δέκα λεπτά καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/Ldd4eVPMQi
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 8, 2026
