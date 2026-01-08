Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού
Σοκάρουν τα πλάνα του βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από το απίστευτο τροχαίο στην Κόρινθο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν «καρφώθηκε» σε αυλή σπιτιού.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα στην κατοικία.
Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο νέα παιδιά, ένας άνδρας και μία γυναίκα.
«Άκουσα ένα μπαμ και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να προσγειώνεται μέσα στην αυλή»
Κόρινθος: «Άκουσα ένα μπαμ και είδα το αμάξι στην αυλή»
Ο ένοικος του σπιτιού που βρισκόταν με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι την ώρα του τροχαίου δήλωσε στην κάμερα: «Ήμουν στην κουζίνα και ετοιμαζόμουν να βγω έξω όταν άκουσα ένα μπαμ και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να προσγειώνεται μέσα στην αυλή. Τα άτομα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο τα έβγαλαν αναίσθητα».
Ο ίδιος είπε ότι ήταν και άλλο αμάξι εκείνη την ώρα στον δρόμο, αλλά δεν το είδε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
