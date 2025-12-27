Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026 – Πότε πέφτει τετραήμερο
Οι περισσότεροι μήνες του χρόνου περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες αργίες, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν ή να εκδράμουν
Ο καινούργιος χρόνος φτάνει και αφού πάρουμε τις αποφάσεις για τις αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ας ρίξουμε και μια ματιά στις αργίες του 2026 που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε τους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Το πρώτο τριήμερο, πάντως, είναι πολύ κοντά καθώς τα Φώτα πέφτουν Δευτέρα, οπότε η αργία «κολλάει» στο Σαββατοκύριακο.
Το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα. Η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου, ιδανικό για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.
Ωστόσο, Δεκαπενταύγουστος και Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων 2026 «πέφτουν» Σάββατο με την απογοήτευση να είναι προφανής για τους εργαζομένους που χάνουν όχι μόνο την αργία καθαυτή αλλά και το τριήμερο που θα δημιουργούνταν αν «έπεφτε» μια μέρα νωρίτερα ήτοι Παρασκευή.
Οι ημερομηνίες για τα τριήμερα του 2026 είναι οι εξής:
21-23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα
1-3 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά
30 Μαΐου – 1 Ιουνίου: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
Το μοναδικό τετραήμερο του 2026:
10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα
Όλες οι αργίες του 2026
Ιανουάριος
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Φεβρουάριος
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Μάρτιος
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Μάιος
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
Ιούνιος
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
