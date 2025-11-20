Οι δύο αργίες που χάνουμε μέσα στο 2026

Σχεδόν ένας μήνας μάς χωρίζει από τα Χριστούγεννα του 2025, όμως πολλοί κοιτούν ήδη το ημερολόγιο για να δουν τι φέρνει το 2026 σε αργίες και τριήμερα.

Η νέα χρονιά αφήνει μικτές εντυπώσεις: τρία τριήμερα, αλλά και δύο χαμένες αργίες, ενώ δεν προκύπτει κανένα τετραήμερο.

Οι δύο μεγάλες αργίες που χάνονται

Δεκαπενταύγουστος και Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων 2026 «πέφτουν» Σάββατο με την απογοήτευση να είναι προφανής για τους εργαζομένους που χάνουν όχι μόνο την αργία καθαυτή αλλά και το τριήμερο που θα δημιουργούνταν αν «έπεφτε» μια μέρα νωρίτερα ήτοι Παρασκευή.

Τα τριήμερα του 2026

Παρά τις απώλειες, το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα. Η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου, ιδανικό για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Η λίστα με τις λοιπές αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου