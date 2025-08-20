Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε συναυλία των Rüfüs Du Sol στην Καλιφόρνια, με έναν άνδρα να χτυπά βάναυσα μια γυναίκα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με την ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν ο αρραβωνιαστικός της έριξε κατά λάθος το ποτό του σε έναν άλλο θεατή, ο οποίος έφυγε οργισμένος, για να επιστρέψει μισή ώρα αργότερα φωνάζοντας. Η Σέλμπι Έλστον είπε ότι μπήκε ανάμεσα στους δύο άνδρες και ο επιτιθέμενος ξέσπασε, ρίχνοντάς την στις κερκίδες και χτυπώντας την ξανά και ξανά, ακόμα και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της, όπως δείχνει το βίντεο. Χτύπησε επίσης τον αρραβωνιαστικό της και σε άλλο ένα άτομο της παρέας της.

«Αυτός ο άνδρας με χτύπησε στο πρόσωπο! Έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα», έγραψε η γυναίκα στα social media, που πέρασε το υπόλοιπο της συναυλίας στο ιατρικό κέντρο του χώρου, αλλά κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πασαντίνα επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί αστυνομική αναφορά για το περιστατικό, αλλά δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος, με τον άνδρα ο οποίος της επιτέθηκε να τρέχει μέσα στο πλήθος και να χάνεται.

«Γνωρίζουμε για τα βίντεο. Θα ακολουθήσουμε επιθετικά κάθε στοιχείο. Η εικόνα του υπόπτου είναι αρκετά καθαρή, οπότε είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε η Λίσα Ντερντεριάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης της Πασαντίνα.

Το βίντεο από τη συναυλία στην Καλιφόρνια έχει γίνει viral

<br />

Οι Rüfüs Du Sol εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την επίθεση. «Ζούμε για να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας στιγμές που μπορούν να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν με ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένοι από την πράξη βίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της έναρξης της συναυλίας το Σάββατο», σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από το Rolling Stone.