Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις διάσημες ιπποδρομίες του Άσκοτ, στη Μεγάλη Βρετανία, όταν δύο νεαροί άνδρες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών. Για άγνωστο λόγο, οι δυο τους αντάλλαξαν γροθιές με μανία, με αποτέλεσμα ο ένας να σωριαστεί στο έδαφος έπειτα από ισχυρό χτύπημα.

Το κοινό παρακολουθούσε σοκαρισμένο, άλλοι τραβούσαν βίντεο, ενώ κάποιοι έσπευσαν να τους χωρίσουν. Όταν τελικά οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν, ήταν και οι δύο τραυματισμένοι, με αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα.

Where are their leaders? When will they speak out!?

I’m disappointed to see yet another wonderful Royal Ascot event marred by violence. Perhaps it’s time to consider banning it…🫠 pic.twitter.com/D4ZTVDsmYw

