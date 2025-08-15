newspaper
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 00:25
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 00:25

Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή που μια οικογένεια επιτέθηκε σε μια γυναίκα, επειδή η τελευταία παραπονέθηκε ότι  το αγοράκι του πίσω καθίσματος κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της – σχεδόν – τετράωρης πτήσης.

Η πτήση CZ6164 της China Southern Airlines προσγειωνόταν όταν ξέσπασε καυγάς καθώς η οικογένεια φαίνεται να περικυκλώνει τη γυναίκα και να της επιτίθεται, λέγοντας ότι έπρεπε να δείξει «Είναι μόνο ένα παιδί! Δεν μπορείτε να δείξετε κατανόηση;».

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου και πλέον βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου Νταλιάν. Βίντεο που τραβήχτηκε από έναν άλλο επιβάτη δείχνει μια έντονη διαμάχη στο κέντρο της καμπίνας μετά την προσγείωση του αεροπλάνου από το Σενζέν στο Νταλιάν.

Το αγόρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν επιβάτες, καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα και κλοτσούσε το κάθισμά της καθ’ όλη τη διάρκεια της – επαναλαμβάνουμε – τετράωρης πτήσης. Παρά τις παρατηρήσεις της, εκείνο συνέχισε.

Συνεπιβάτης κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης

Μια αεροσυνοδός προσπαθεί απεγνωσμένα να διαλύσει τον καυγά μαζί με έναν άλλο επιβάτη, αλλά τους σπρώχνουν προς τα πίσω. Συνεπιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη βίαιη επίθεση μέσα στην καμπίνα μετά την προσγείωση. Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία! Το παρακάνετε!» καθώς τη σπρώχνουν και τη ρίχνουν στο πάτωμα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού μπήκαν στο αεροπλάνο, με τον πατέρα να σπρώχνει τη γυναίκα. Η μητέρα της φώναζε και η αδελφή της φέρεται να την τράβηξε από τα μαλλιά.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος βοήθησαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρόσθεσαν ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία ασχολείται με το θέμα.

Η αστυνομία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νταλιάν επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ξύλο στις πτήσεις δεν είναι τόσο σπάνιο όσο θα έπρεπε

Το περιστατικό αυτό συνέβη μετά από μια άγρια συμπλοκή που ξέσπασε σε άλλη πτήση, όταν ορισμένοι επιβάτες φέρεται να αρνήθηκαν να παραμείνουν ήσυχοι όταν τα φώτα έσβησαν.

Βίντεο δείχνει αρκετούς ανθρώπους να παλεύουν στη μέση μιας πτήσης της Air Asia από την Κουάλα Λουμπούρ προς την Κίνα.

Η συμπλοκή ξέσπασε όταν ένας πατέρας που καθόταν πίσω από μια σειρά τριών νεαρών γυναικών εξοργίστηκε επειδή συνέχιζαν να «μιλούν δυνατά».

Τους ζήτησε να ησυχάσουν, αλλά οι γυναίκες επιβάτες φέρεται να αρνήθηκαν.

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο'Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών
Πριν τη συνάντηση 14.08.25
Πριν τη συνάντηση 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα πυρηνική συμφωνία

Σύνταξη
Προετοιμασία για πόλεμο – Εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών ξεπετάγονται στην Ευρώπη
Financial Times 14.08.25
Financial Times 14.08.25

Προετοιμασία για πόλεμο - Εργοστάσια παραγωγής όπλων ξεπετάγονται σε όλη την Ευρώπη

Οβίδες και πύραυλοι βρίσκονται ψηλά στην αμυντική αντζέντα προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων και απ' ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, τα ενισχυμένα εργοστάσια όπλων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25

Ο Σμότριχ εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

