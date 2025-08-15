Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή που μια οικογένεια επιτέθηκε σε μια γυναίκα, επειδή η τελευταία παραπονέθηκε ότι το αγοράκι του πίσω καθίσματος κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της – σχεδόν – τετράωρης πτήσης.

Η πτήση CZ6164 της China Southern Airlines προσγειωνόταν όταν ξέσπασε καυγάς καθώς η οικογένεια φαίνεται να περικυκλώνει τη γυναίκα και να της επιτίθεται, λέγοντας ότι έπρεπε να δείξει «Είναι μόνο ένα παιδί! Δεν μπορείτε να δείξετε κατανόηση;».

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου και πλέον βρίσκεται υπό έρευνα από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου Νταλιάν. Βίντεο που τραβήχτηκε από έναν άλλο επιβάτη δείχνει μια έντονη διαμάχη στο κέντρο της καμπίνας μετά την προσγείωση του αεροπλάνου από το Σενζέν στο Νταλιάν.

Το αγόρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν επιβάτες, καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα και κλοτσούσε το κάθισμά της καθ’ όλη τη διάρκεια της – επαναλαμβάνουμε – τετράωρης πτήσης. Παρά τις παρατηρήσεις της, εκείνο συνέχισε.

Chaos on China Southern Airlines! 😱 A kid kept kicking the seat ahead during flight.. after warnings, the woman scolded him. Post-landing brawl: She got knocked down by the boy’s family of 4! Mom’s defense: «He’s just a child, understand him?» pic.twitter.com/9527ZYmhBQ — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 8, 2025

Συνεπιβάτης κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης

Μια αεροσυνοδός προσπαθεί απεγνωσμένα να διαλύσει τον καυγά μαζί με έναν άλλο επιβάτη, αλλά τους σπρώχνουν προς τα πίσω. Συνεπιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη βίαιη επίθεση μέσα στην καμπίνα μετά την προσγείωση. Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία! Το παρακάνετε!» καθώς τη σπρώχνουν και τη ρίχνουν στο πάτωμα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού μπήκαν στο αεροπλάνο, με τον πατέρα να σπρώχνει τη γυναίκα. Η μητέρα της φώναζε και η αδελφή της φέρεται να την τράβηξε από τα μαλλιά.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος βοήθησαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρόσθεσαν ότι ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία ασχολείται με το θέμα.

Η αστυνομία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νταλιάν επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

A mid-air fight broke out on an AirAsia X flight from KL to Chengdu after a group of women refused to stay quiet during the dimmed cabin period. A male passenger asked them to lower their voices so he could sleep, but the group refused to comply. 🧵1 📹: Social media pic.twitter.com/lkhnjpQngS — BFM News (@NewsBFM) July 24, 2025

Το ξύλο στις πτήσεις δεν είναι τόσο σπάνιο όσο θα έπρεπε

Το περιστατικό αυτό συνέβη μετά από μια άγρια συμπλοκή που ξέσπασε σε άλλη πτήση, όταν ορισμένοι επιβάτες φέρεται να αρνήθηκαν να παραμείνουν ήσυχοι όταν τα φώτα έσβησαν.

Βίντεο δείχνει αρκετούς ανθρώπους να παλεύουν στη μέση μιας πτήσης της Air Asia από την Κουάλα Λουμπούρ προς την Κίνα.

Η συμπλοκή ξέσπασε όταν ένας πατέρας που καθόταν πίσω από μια σειρά τριών νεαρών γυναικών εξοργίστηκε επειδή συνέχιζαν να «μιλούν δυνατά».

Τους ζήτησε να ησυχάσουν, αλλά οι γυναίκες επιβάτες φέρεται να αρνήθηκαν.