Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από τη Βραζιλία προς Παναμά, όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την αντίδραση των επιβατών, οι οποίοι κατέληξαν να τον ξυλοκοπήσουν. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το οποίο δείχνει τους επιβάτες και το πλήρωμα να προσπαθούν να περιορίσουν τον άνδρα.

Σύμφωνα με τον φωτορεπόρτερ Κριστιάνο Καρβάλιο που επέβαινε στην πτήση CM204 των Copa Airlines την περασμένη Τρίτη, η περίεργη συμπεριφορά του άνδρα ξεκίνησε περίπου 30 λεπτά πριν την προσγείωση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την μαρτυρία, ο συγκεκριμένος επιβάτης αρχικά όρμησε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου κρατώντας ένα πλαστικό μαχαίρι με το οποίο προσπάθησε να πάρει όμηρο έναν από τους αεροσυνοδούς και στη συνέχεια επιχείρησε να ανοίξει μια από τις εξόδους κινδύνου.

«Μια από τις αεροσυνοδούς άρχισε να ουρλιάζει και μια άλλη προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά εκείνος ήταν πολύ δυνατός» δήλωσε ο Καρβάλιο.

