Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στα Χανιά μετά από καρδιακό επεισόδιο επιβάτη

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων, όταν η πτήση U23166 η οποία γίνονταν αεροσκάφος Airbus Α320 της Easyjet με προορισμό την Γλασκώβη, ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά, εξαιτίας ιατρικού και συγκεκριμένα καρδιολογικού προβλήματος που προέκυψε σε επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Α 320 που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του τουριστικού θερέτρου Χουρκάντα της νότιας Αιγύπτου και ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου, πως κάποιος επιβάτης της πτήσης έχριζε άμεσης βοήθειας, καθώς υπέστη καρδιακό επεισόδιο εν πτήσει.

Στην συνέχεια ασθενοφόρο περίμενε ήδη το αεροπλάνο να προσγειωθεί για να παραλάβει τον επιβάτη απευθείας μετά την προσγείωση.

Αμέσως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και περίπου στις 21.30 το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο Δασκαλογιάννης, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε τον ασθενή επιβάτη για να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Το αεροσκάφος μετά την αναγκαστική προσγείωση και την παραλαβή του ασθενή από το ΕΚΑΒ, συνέχισε κανονικά την πτήση του με προορισμό τη Γλασκώβη της Σκωτίας.

INCIDENT: easyJet #U23166 Hurghada, Egypt to Glasgow (Airbus A320neo G-UZLW) has just diverted to Chania, Crete due to a medical emergency (via easyJet). pic.twitter.com/irZL9i187a

— Airport Webcams (@AirportWebcams) November 1, 2024