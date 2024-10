Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά την αναγκαστική προσγείωση του επιβατικού και μεταφορικού αεροσκάφους Antonov-3 της Ρωσίας στη Σιβηρία, ανέφερε σήμερα Κυριακή η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου εκτάκτων καταστάσεων.

Στο αεροσκάφος βρίσκονταν τρία μέλη του πληρώματος και δύο επιβάτες, δήλωσε το υπουργείο μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Προκαταρκτικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η απώλεια ισχύος των κινητήρων οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση, ανέφερε η εισαγγελία της Ανατολικής Σιβηρίας στην εφαρμογή.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από το υπουργείο εκτάκτων καταστάσεων έδειξαν ένα μικρό λευκό και κόκκινο αεροπλάνο πεσμένο ανάμεσα σε δέντρα, με τμήματα του ατράκτου του να έχουν σχιστεί και θραύσματα από τα φτερά του γύρω του.

The An-3 aircraft of the Borus Airlines made an emergency landing 1.5 km from the Yakut city of Olekminsk.

«There were five people on board the plane, including three crew members and two passengers,» the statement said.

Photo: Telegram channel of the Ministry of Emergency… pic.twitter.com/fN1OdsCqQX

