Ορισμένοι επιβάτες πτήσης της American Airlines με προορισμό τη Βόρεια Καρολίνα χρειάστηκε να επέμβουν για να σώσουν μία συνεπιβάτισσά τους από τα χέρια του βίαιου συντρόφου της.

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Χ ένας από τους επιβάτες της πτήσης, δείχνει δύο άντρες παρέα με έναν αεροσυνοδό να φωνάζουν στον επιτιθέμενο να πάρει τα χέρια του πάνω από τη γυναίκα. Το ζευγάρι καθόταν στην busiiness class.

Οι άνδρες φαίνονται να έχουν σκύψει πάνω από το κάθισμα του επιτιθέμενου για να τον σταματήσουν, ενώ οι αεροσυνοδοί στέκονται στον διάδρομο.

«Μην την αγγίζεις, γ***ο!», φωνάζει δυνατά ένας άνδρας στο πρόσωπο του επιτιθέμενου. «Δεν δίνω δεκάρα. Κοίταξέ με, τα έκανες σκατά. Μην την αγγίζεις γ***ο!», του απαντά, ενδεχομένως σε κάποια δικαιολογία του τελευταίου.

Ένας άλλος επιβάτης είπε στον άνδρα πως εάν συνεχίσει θα συλληφθεί. «Πάρε τα γ***α χέρια σου από πάνω της αμέσως!», φώναξε. «Αν την αγγίξεις ξανά, θα σε συλλάβουν».

Ο πρώτος άντρας ρωτά τη γυναίκα αν είναι καλά πριν οι επιβάτες της πουν να μετακινηθεί σε μια άλλη άδεια θέση μακριά από τον σύντροφό της.

Καθώς εκείνη μετακινείται κατά μήκος του διαδρόμου, ο φερόμενος ως επιτιθέμενος φωνάζει ότι δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα και ισχυρίζεται ότι τον χαστούκισε, σύμφωνα με τα πλάνα.

«Όχι, δεν σου επιτέθηκαν», φώναξε εκείνη ως απάντηση. «Έβαλα το χέρι μου στο στόμα σου για να σε κάνω να το βουλώσεις».

This evening, there was a violent incident on my @AmericanAir Flight AA 310 from Miami to Charlotte. Several men jumped to subdue another man in first class, who entered an altercation with the lady next to him.

The flight landed 26 minutes early, but we aren’t getting off soon. pic.twitter.com/FTlhRImc24

— Arjun Singh (@arjunswritings) October 3, 2024