Μπερτομέου: «Το NBA ελέγχει τα ταλέντα που βγαίνουν από όλες τις ηπείρους» (pic)

Ο πρώην πρόεδρος της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, μίλησε για τη συνεργασία της FIBA με το NBA, η οποία θα επηρεάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς οι δύο ομοσπονδίες στοχεύουν να επεκταθούν στη «Γηραιά Ήπειρο».

Ο Καταλανός δήλωσε ότι η Αμερικανική λίγκα ελέγχει όλα τα ταλέντα που βγαίνουν από κάθε ήπειρο και αυτό θα συμβεί και στην Ευρώπη. Επίσης, ανέφερε ότι τo NBA «προσγειώθηκε» στην Αφρική πριν κάποια χρόνια, αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτό.

Former EuroLeague CEO Jordi Bertomeu shared his thoughts on the NBA’s potential expansion into Europe 👀 pic.twitter.com/Fh2T65EDIx

— BasketNews (@BasketNews_com) April 16, 2025