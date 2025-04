Τόσο ο Μασκ όσο και ο Τραμπ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι ο ρόλος του Μασκ είναι προσωρινός και θα λήξει τις επόμενες εβδομάδες. Ο Έλον Μασκ θα αποχωρήσει από το ρόλο του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αργότερα αυτή την άνοιξη, μόλις «ολοκληρωθεί το απίστευτο έργο του στο DOGE», επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη.

«Αυτό το «λαβράκι» είναι σκουπίδι», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ στο X την Τετάρτη. «Ο Έλον Μασκ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν και οι δύο *δημόσια* δηλώσει ότι ο Έλον θα αποχωρήσει από τη δημόσια υπηρεσία ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος όταν ολοκληρωθεί το απίστευτο έργο του στο DOGE».

Η Λέβιτ αναφερόταν σε ένα άρθρο του Politico την Τετάρτη, το οποίο ανέφερε ότι «ο Τραμπ έχει πει στον στενό του κύκλο & στα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου ότι» ο Μασκ «θα αποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες από τον τρέχοντα ρόλο του» και πλέον επιβεβαιώνεται.

Ο Μασκ, αναμενόταν να αποχωρήσει από το DOGE όταν οι 130 ημέρες του ως «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος» λήξουν τον Μάιο. Το Politico ισχυρίζεται πως αυτό θα συμβεί νωρίτερα.

This “scoop” is garbage.

Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025