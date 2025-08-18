Σε μια επιχείρηση διάσωσης που κόβει την ανάσα προχώρησε η αστυνομία στην Καλιφόρνια, όπου ένας 46χρονος άνδρας είχε παγιδευτεί πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες.

Η περιπέτεια για τον 46χρονο Ράιαν Γουόρντγουελ ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου όταν επισκέφθηκε τους καταρράκτες γνωστούς ως Seven Teacups με σκοπό να κάνει καταρρίχηση. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τιουλάρ, τα «έντονα ρεύματα» τον παρέσυραν και τον εκτόξευσαν από τα σχοινιά του, παγιδεύοντάς τον πίσω από τον καταρράκτη του ποταμού Κερν.

Όταν δεν επέστρεψε στο αυτοκίνητό του το ίδιο βράδυ, ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού στις 11 Αυγούστου, με χρήση υπέρυθρης τεχνολογίας και εναέριων μέσων. Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους και η πτώση του φωτός δυσκόλεψαν την έρευνα. Τελικά, ο εντοπισμός του έγινε με drone που πέταξε πίσω από την κουρτίνα του νερού και τον εντόπισε ζωντανό και σε συνείδηση, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Καλιφόρνια: Η θεαματική διάσωση

Η επόμενη φάση της επιχείρησης έγινε με ελικόπτερο που πέταξε στην περιοχή με διασώστη να κατεβαίνει με σκοινί, να παίρνει τον 46χρονο και να τον μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, ολοκληρώνοντας αυτό που το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Ο Γουόρντγουελ υπέστη αφυδάτωση και μόνο μικροτραυματισμούς, ενώ επανενώθηκε με την οικογένειά του επί τόπου.

Το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση στη σελίδα του στο Facebook, όπου συγκέντρωσε την προσοχή των ΜΜΕ. Το πλάνο δείχνει το ελικόπτερο να αιωρείται κοντά στον καταρράκτη, μέσα σε έντονη βλάστηση και νερά, πριν η ομάδα ανύψωσης παραλάβει τον Γουόρντγουελ.

Τις δύο ημέρες μέχρι τη διάσωσή του ο Γουόρντγουελ είχε κρυφτεί σε μια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τον καταρράκτη αφού εκσφενδονίστηκε από τα σχοινιά του. «Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βγει. Δεν είχε κανένα τρόπο να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν απαίσια» δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Τουλάρε.