Αφού την αγόρασε για 6,2 εκατομμύρια δολάρια, έκατσε μετά και την έφαγε. Ο λόγος για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν και το έργο τέχνης με την μπανάνα κολλημένη με ταινία σε τοίχο.

Ο Σαν από την πρώτη στιγμή που αγόρασε το έργο σε πλειστηριασμό στη Νέα Υόρκη είχε δηλώσει πως έχει σκοπό να το φάει.

Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ, ο Τζάστιν Σαν κατάπιε τη μπανάνα ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων. Νωρίτερα είχε εκφωνήσει ομιλία χαρακτηρίζοντας το έργο «εμβληματικό» και κάνοντας παραλληλισμούς ανάμεσα στην εννοιολογική τέχνη και τα κρυπτονομίσματα.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες», δήλωσε μετά την πρώτη μπουκιά.

«Είναι αληθινά πολύ καλή», υπογράμμισε.

Δείτε το βίντεο:

