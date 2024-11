«Είναι ένα γέλιο ενάντια σε ένα κουρασμένο σύστημα»: Ο καλλιτέχνης πίσω από την μπανάνα στον τοίχο

Επίκεντρο των συζητήσεων των ημερών αποτελεί η περιβόητη μπανάνα στον τοίχο, ένα έργο τέχνης που «χάλασε τα κοντέρ», με τα μαθηματικά να μην βγαίνουν όσον αφορά την αξία που κατέληξε να πάρει τελικά. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος της τέχνης διχάζεται με ανίστοιχα παραδείγματα.

Ένα ουρητήριο αποσπάται από το αποχετευτικό συστημα και μπαίνει στα μουσεία

Ήταν το 1917 όταν ο Μαρσέλ Ντυσάν δημιούργησε ένα readymade γλυπτό αποτελούμενο από ένα πορσελάνινο ουρητήριο με την υπογραφή «R. Mutt» και δίχασε τον κόσμο της τέχνης με τους μισούς κριτικούς να θεωρούν πως έχει θέση σε ένα μουσείο και τους άλλους μισούς να αναρωτιούνται αν είναι πράγματι έργο τέχνης η «Κρήνη» τελικά.

Ένας πίνακας αυτοκαταστρέφεται

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ο Bansky τράβηξε τα βλέμματα όλου του πλανήτη, καθώς το 2018 o οίκος Sotheby’s του Λονδίνου πούλησε πίνακα του σε δημοπρασία στις 5 Οκτωβρίου 2018, σε τιμή ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, €1.212.000 εκατ. Μέσα σε δευτερόλεπτα από την κατοχύρωση της δημοπρασίας, ακούστηκε από το έργο ο ήχος ενός συναγερμού και ο καμβάς άρχισε να γλιστράει έξω από το κάτω μέρος της κορνίζας και να αυτοκαταστρέφεται.

Στο κάτω μέρος της κορνίζας ήταν ενσωματωμένος ένας καταστροφέας εγγράφων που σταμάτησε όταν ο καμβάς ήταν περίπου στο μισό. O Banksy που είχε ενσωματώσει o ίδιος τον μηχανισμό, έχει δηλώσει ότι αυτή η παύση δεν ήταν σχεδιασμένη και ότι είχε σκοπό να τον καταστρέψει πλήρως, ενώ το έργο «Love is in the Bin» έφτασε στις 14 Οκτωβρίου 2021 να πουληθεί για €20.950.000 εκατομμύρια, το τριπλάσιο της αρχικής υψηλής εκτίμησης πριν την πώληση, που ήταν €7.000.000 εκατ. θέτοντας ένα νέο ρεκόρ.

Μια μπανάνα στον τοίχο

Τώρα, ο Ιταλός καλλιτέχνης που δημιούργησε την μπανάνα κολλημένη σε έναν τοίχο, η οποία πωλήθηκε αυτή την εβδομάδα για 6,2 εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι το έργο ήταν μια «πρόκληση» και μια πρόσκληση να εκτιμηθεί η πραγματική αξία της τέχνης.

Το έργο «Comedian», του Maurizio Cattelan, αγοράστηκε την Τετάρτη σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη από τον Κινέζο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Justin Sun. Ενώ, συγκλόνισε τον κόσμο της τέχνης, για πρώτη φορά, το 2019 στο ντεμπούτο του στην Art Basel του Μαϊάμι.

Τι είπε ο δημιουργός του «Comedian»

«Είναι μια πρόκληση που μας καλεί να προβληματιστούμε για την αξία της τέχνης και τη δυναμική (αυτής) της αγοράς, ωθώντας μας να αναρωτηθούμε τι λέει αυτό το έργο για εμάς τους θεατές», δήλωσε ο Cattelan στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Αν το σύστημα είναι τόσο εύθραυστο ώστε να γλιστρήσει σε μια μπανανόφλουδα, ίσως ήταν ήδη ολισθηρό»

Το έργο τέχνης, του οποίου η πρώτη εκδοχή κατασκευάστηκε με μια μπανάνα που κόστιζε 25 σεντς, την Τετάρτη ανέβηκε από την αρχική τιμή των 800.000 δολαρίων στα 5,2 εκατομμύρια δολάρια, συν την αμοιβή του αγοραστή.

«Είναι η αγορά που αποφάσισε να πάρει τόσο σοβαρά μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο. Αν το σύστημα είναι τόσο εύθραυστο ώστε να γλιστρήσει σε μια μπανανόφλουδα, ίσως ήταν ήδη ολισθηρό», πρόσθεσε ο Cattelan.

«Το ‘Comedian’ είναι μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της ειρωνείας και της απλότητας»

Ο 64χρονος καλλιτέχνης είναι γνωστός για τις υπερρεαλιστικές εγκαταστάσεις και τα γλυπτά του, στα οποία περιλαμβάνονται ένα ψεύτικο άλογο που κρέμεται από το ταβάνι, ο μακαρίτης Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ που χτυπήθηκε από μετεωρίτη και ένα μαρμάρινο χέρι με υψωμένο μεσαίο δάχτυλο έξω από το Χρηματιστήριο του Μιλάνου.

«Το ‘Comedian’ είναι ένα γέλιο ενάντια σε ένα κουρασμένο σύστημα, μια πρόσκληση να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της ειρωνείας και της απλότητας», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

*Πηγή: Reuters