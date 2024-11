Τζάστιν Σαν: Ποιος είναι ο εκκεντρικός κροίσος που αγόρασε μπανάνα για 6,2 εκατ. δολάρια

Το έργο του δημιουργού «conceptual» έργων Μαουρίτσιο Κατελάν “Comedian”, δηλαδή μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία duct tape, πουλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων στον κινεζοαμερικανό επιχειρηματία Τζάστιν Σαν, προκαλώντας το ερώτημα ποιος είναι αυτός ο… λάτρης του κίτρινου φρούτου.

Ο Τζάστιν Σαν είναι Κινέζος επιχειρηματίας και με ιδιαίτερη αδυναμία στα κρυπτονομίσματα, γνωστός για την ίδρυση της πλατφόρμας blockchain TRON.

Γεννημένος στις 30 Ιουλίου 1990, στο Xining του Qinghai της Κίνας, ο Σαν έχει γίνει μια εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας, κερδίζοντας τη φήμη του τολμηρού επιχειρηματία με καινοτόμο σκέψη.

Ο 34χρονος είναι κάτοχος πτυχίου στην ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και πτυχίο Master of Arts στις σπουδές Ανατολικής Ασίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Σπούδασε επίσης στο Zhejiang Hupan Entrepreneurship Research Center του Τζακ Μα και επένδυσε νωρίς στο bitcoin.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024