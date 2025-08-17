Στον «μαγικό» κόσμο των Γκιμπς Γουάιτ – Άντερσον

Η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ στην πρεμιέρα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ κόντρα στην Μπρέντφορντ, ήταν ένα εξαιρετικό μήνυμα για τα όσα μπορούν να παρουσιάσουν οι reds τη νέα χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Κι αν κρίνει κάποιος από την απόδοση και την ευκολία με την οποία επικράτησε η Φόρεστ ένα είναι το σίγουρο. Η φετινή σεζόν μπορεί να είναι καλύτερη και από την προηγούμενη κι αυτός άλλωστε είναι ο στόχος για τη Νότιγχαμ.

Η κυριαρχία των γηπεδούχων από το πρώτο λεπτό του αγώνα ήταν ενδεικτική και η Φόρεστ κατάφερε να προκαλέσει… αμέτρητα προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Μπρέντφορντ.

Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, όταν ο Γκιμπς Γουάιτ και ο Έλιοτ Άντερσν έχουν τέτοια… κέφια.

Η εμφάνιση των δύο μέσων της Νότιγχαμ ήταν φανταστική και ο τρόπος με τον οποίο «άπλωσαν» το παιχνίδι της ομάδας τους στην επίθεση παίρνει άριστα.

Οι δυο τους είχαν εξαιρετική συνεργασία και φρόντισαν με τις μεταβιβάσεις τους να κάνουν την διαφορά στα γκολ που πέτυχε η Φόρεστ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχισμένος με την παρουσία των δύο συγκεκριμένων παικτών στο χορτάρι.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Γκιμπς Γουάιτ και ο Άντερσον έκαναν ότι ήθελαν στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού και οι παίκτες της Μπρέντφορντ έμοιαζαν ανήμποροι να τους σταματήσουν.

Ο σέντερ φορ της Φόρεστ, Κρις Γουντ είχε επίσης πολλούς λόγους να αισθάνεται χαρούμενος με τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά όχι μόνο για τα δύο τέρματα κόντρα στην Μπρέντφορντ.

Έχει κάθε λόγο να αισθάνεται χαρούμενος ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, γιατί βλέπει ότι έχει πίσω του δύο παίκτες που έχουν την δυνατότητα να τον τροφοδοτούν με μαγικό τρόπο.

Και μια καλή πάσα προς έναν σέντερ φορ των δυνατοτήτων του Γουντ, είναι… μισό γκολ, όπως άλλωστε φάνηκε περίτρανα και στην σημερινή αναμέτρηση.

Για να επανέλθουμε όμως στο δίδυμο Γκιμπς Γουάιτ – Άντερσον, θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως οι δύο παίκτες γνωρίζουν πολύ καλά πλέον ο ένας τον άλλον κι αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο βρίσκονται στο γήπεδο.

Τα πήγαν καλά πέρυσι αλλά φαίνεται πως μπορούν να τα πάνε ακόμα καλύτερα την φετινή αγωνιστική περίοδο και φρόντισαν να στείλουν το μήνυμα, από την πρώτη κιόλας αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Ο Νούνο Εσπίριτο δικαιολογημένα ποντάρει πολλά και στους δύο για την εκπλήρωση των στόχων της Νότιγχαμ Φόρεστ και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί πως μιλάμε για δύο εκ των κορυφαίων μεσοεπιθετικών στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το απέδειξαν την περασμένη σεζόν και δείχνουν πανέτοιμοι να κάνουν ακόμα σπουδαιότερα πράγματα την φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Δεν έχουν πολλές ομάδες της Πρέμιερ, χαφ σαν τον Γκιμπς Γουάιτ και τον Έλιοτ Άντερσον και η Νότιγχαμ μπορεί να κοιτάζει πολύ ψηλά και την φετινή σεζόν γιατί έχει παίκτες με ηγετικά χαρακτηριστικά και σπουδαίες δυνατότητες.