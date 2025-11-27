Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών, αλλά και ο πρώην σύμβουλός του, Κόλντο Γκαρθία, θα προφυλακιστούν, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαφθοράς στην Ισπανία. Η υπόθεση, που συνιστά ακόμη ένα πλήγμα για το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, μέλη του οποίου ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, αφορά την προμήθεια μασκών στη διάρκεια της πανδημίας.

Η υπόθεση στην Ισπανία είναι γνωστή και ως «Σκάνδαλο Κόλντο», από το μικρό όνομα του Γκαρθία.

Ύποπτοι φυγής

Οι δύο ύποπτοι (ο Άμπαλος είναι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που φυλακίζεται στην Ισπανία) κρίθηκε ότι είναι ύποπτοι φυγής. Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε έπειτα από αίτημα της Εισαγγελίας Διαφθοράς και των ιδιωτών κατηγόρων (με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση), καθώς έκριναν ότι τα προηγούμενα μέτρα εις βάρος τους δεν ήταν αρκετά. Δηλαδή η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και η κατάσχεση των διαβατηρίων τους.

⚖ El instructor del Tribunal Supremo acuerda la prisión provisional comunicada y sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García al apreciar riesgo de fuga 📄 Nota informativa: https://t.co/AVJOmeUyUj — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) November 27, 2025

Η δίκη για τους Άμπαλος και Γκαρθία, αλλά και για τον Βικτόρ ντε Αλντάμα, τον μεσάζοντα για την προμήθεια των μασκών, έχει προγραμματιστεί να γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες για πιθανά εγκλήματα, οι οποίες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών, αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση.

Ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο

Καθώς ο Άμπαλος είναι βουλευτής, ο δικαστής ενημέρωσε το Κοινοβούλιο για την προφυλάκισή του, ώστε να αποφασίσει αν θα λάβει μέτρα εις βάρος του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην Ισπανία, αναστέλλονται τα κοινοβουλευτικά τους δικαιώματα και καθήκοντα, «μόλις η Βουλή χορηγήσει την αιτούμενη άδεια και εκδοθεί το κατηγορητήριο, βρίσκονται σε προφυλάκιση και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κράτηση». Από εκείνη τη στιγμή, ο πρώην υπουργός θα πάψει να λαμβάνει τον μισθό του ως βουλευτής (περίπου 6.000 ευρώ το μήνα) και δεν θα μπορεί πλέον να ψηφίσει ή να συμμετέχει σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Δεν δικαιούται ασυλία

Ο Εισαγγελέας Κατά της Διαφθοράς, σύμφωνα με πηγές, δήλωσε ότι η συμμετοχή του Άμπαλος σε οποιονδήποτε κλάδο της κυβέρνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί «για την αποφυγή του ποινικού δικαίου». Ως εκ τούτου, δεν δικαιούται ασυλία.