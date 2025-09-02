Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος πιέζεται ολοένα περισσότερο εξαιτίας υποθέσεων φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του, κατηγόρησε χθες Δευτέρα δικαστές πως «κάνουν πολιτική» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ana Beltran, επάνω, ο Πέδρο Σάντσεθ).

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», έκρινε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των σοσιαλιστών ερωτηθείς για τις υποθέσεις αυτές, στις οποίες έχουν εμπλακεί ιδίως η σύζυγός του και μικρότερος αδελφός του, στο πλαίσιο – σπάνιας – τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο δίκτυο RTVE.

«Ευτυχώς, είναι μειοψηφία, όμως υπάρχει — και προκαλεί τρομερή ζημιά, τεράστια βλάβη στη δικαιοσύνη, στη δικαστική εξουσία», συνέχισε ο πρωθυπουργός του σοσιαλιστικού κόμματος.

«Ποτέ δεν θα πίστευα πως θα μπορούσε να γίνει αυτό σε κάποιον με πολιτικές ευθύνες, ειδικά καθώς πρόκειται για ψευδείς καταγγελίες, για αποσπάσματα δημοσιευμάτων από οργανώσεις της άκρας δεξιάς, που παρουσιάζονται σε κάποια δικαστήρια για να ανοίγουν υποθέσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις σε βάρος συγγενών μου, όπως ο αδελφός μου και η σύζυγός μου», πρόσθεσε ο κ. Σάντσεθ.

Από τον Απρίλιο του 2024, η Μπεγόνια Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψίες για διαφθορά και άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος.

Αφορούν πάν’ απ’ όλα την περίοδο που εργαζόταν στο πανεπιστήμιο Complutence της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε το αξίωμα του συζύγου της για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις το πρόγραμμα το οποίο διηύθυνε.

Εξάλλου ο μικρότερος αδελφός του κ. Σάντσεθ αντιμετωπίζει επίσης από το 2024 έρευνα για κατάχρηση κεφαλαίων, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και φορολογική απάτη.

Προσφυγές ακροδεξιών…

Και στις δύο υποθέσεις, οι έρευνες άρχισαν έπειτα από προσφυγές οργανώσεων που παρουσιάζονται να πρόσκεινται στην άκρα δεξιά.

Κι άλλα πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος φέρονται να ενέχονται σε δικαστικές έρευνες, κάτι που έχει ωθήσει την αντιπολίτευση να ζητήσει επανειλημμένα την παραίτησή του.

Ο Σάντος Θερδάν, άλλοτε δεξί χέρι του πρωθυπουργού και υπ’ αρ. 3 στην ιεραρχία του κυβερνώντος κόμματος, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τον Ιούνιο, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες σχετιζόμενες με δημόσιες συμβάσεις.

Στην καρδιά της ίδιας έρευνας βρίσκονται επίσης ο πρώην υπουργός Μεταφορών και δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ο Χοσέ Λουίς Αβαλος, και στενός συνεργάτης του, ο Κόλντο Γκαρθία.

«Δεν έχω καμιά αντικειμενική πληροφορία που να υποδεικνύει πως θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει υποτιθέμενες πράξεις διαφθοράς», αντέτεινε χθες ο επικεφαλής της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί «συστημικής διαφθοράς» στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE), του οποίου είναι Α΄ Γραμματέας.

Πηγή: ΑΠΕ