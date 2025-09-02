newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
A
A
Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος πιέζεται ολοένα περισσότερο εξαιτίας υποθέσεων φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του, κατηγόρησε χθες Δευτέρα δικαστές πως «κάνουν πολιτική» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ana Beltran, επάνω, ο Πέδρο Σάντσεθ).

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία», έκρινε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των σοσιαλιστών ερωτηθείς για τις υποθέσεις αυτές, στις οποίες έχουν εμπλακεί ιδίως η σύζυγός του και μικρότερος αδελφός του, στο πλαίσιο – σπάνιας – τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο δίκτυο RTVE.

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που αποπειρώνται να παίξουν τον ρόλο της δικαιοσύνης»

«Ευτυχώς, είναι μειοψηφία, όμως υπάρχει — και προκαλεί τρομερή ζημιά, τεράστια βλάβη στη δικαιοσύνη, στη δικαστική εξουσία», συνέχισε ο πρωθυπουργός του σοσιαλιστικού κόμματος.

«Ποτέ δεν θα πίστευα πως θα μπορούσε να γίνει αυτό σε κάποιον με πολιτικές ευθύνες, ειδικά καθώς πρόκειται για ψευδείς καταγγελίες, για αποσπάσματα δημοσιευμάτων από οργανώσεις της άκρας δεξιάς, που παρουσιάζονται σε κάποια δικαστήρια για να ανοίγουν υποθέσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις σε βάρος συγγενών μου, όπως ο αδελφός μου και η σύζυγός μου», πρόσθεσε ο κ. Σάντσεθ.

Από τον Απρίλιο του 2024, η Μπεγόνια Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με υποψίες για διαφθορά και άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος.

Αφορούν πάν’ απ’ όλα την περίοδο που εργαζόταν στο πανεπιστήμιο Complutence της Μαδρίτης, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε το αξίωμα του συζύγου της για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις το πρόγραμμα το οποίο διηύθυνε.

Εξάλλου ο μικρότερος αδελφός του κ. Σάντσεθ αντιμετωπίζει επίσης από το 2024 έρευνα για κατάχρηση κεφαλαίων, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και φορολογική απάτη.

Προσφυγές ακροδεξιών…

Και στις δύο υποθέσεις, οι έρευνες άρχισαν έπειτα από προσφυγές οργανώσεων που παρουσιάζονται να πρόσκεινται στην άκρα δεξιά.

Κι άλλα πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος φέρονται να ενέχονται σε δικαστικές έρευνες, κάτι που έχει ωθήσει την αντιπολίτευση να ζητήσει επανειλημμένα την παραίτησή του.

Ο Σάντος Θερδάν, άλλοτε δεξί χέρι του πρωθυπουργού και υπ’ αρ. 3 στην ιεραρχία του κυβερνώντος κόμματος, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τον Ιούνιο, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες σχετιζόμενες με δημόσιες συμβάσεις.

Στην καρδιά της ίδιας έρευνας βρίσκονται επίσης ο πρώην υπουργός Μεταφορών και δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ο Χοσέ Λουίς Αβαλος, και στενός συνεργάτης του, ο Κόλντο Γκαρθία.

«Δεν έχω καμιά αντικειμενική πληροφορία που να υποδεικνύει πως θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει υποτιθέμενες πράξεις διαφθοράς», αντέτεινε χθες ο επικεφαλής της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί «συστημικής διαφθοράς» στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE), του οποίου είναι Α΄ Γραμματέας.

Πηγή: ΑΠΕ

Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Μίζα 3% 02.09.25

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
