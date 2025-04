Παναθηναϊκός: «Μέσα» ο Βαγιαννίδης ενόψει ΠΑΟΚ

Μετά τον Χορντούρ Μάγκνουσον, επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο νεαρός άσος είχε υποστεί διάστρεμμα πρώτου βαθμού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά το πρόβλημα ξεπέραστηκε και πλέον ο Ρουί Βιτόρια θα τον έχει στην διάθεση του για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League

Αντίθετα, οι Μπακασέτας και Κώτσιρας έκαναν ατομικό και ο Σένκεφελντ ακολούθησε θεραπεία.

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκαναν οι Μπακασέτας, Κώτσιρας και θεραπεία ο Σένκεφελντ».

Ομάδες της Σαουδικής Αραβίας εξετάζουν την περίπτωση του μέσου του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, το footmercato.net υποστηρίζει πως δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι αρκετές ομάδες να κινηθούν επίσημα για την απόκτησή του και να μπουν σε διαπραγματεύσεις με την Μαρσέιγ, στην οποία ανήκει και έχει παραχωρήσει με δανεισμό στον Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο γαλλικός σύλλογος αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον 24χρονο μέσο, με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Όλα αυτά, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα καλύψει τη ρήτρα που προβλέπεται στην συμφωνία για το δανεισμό του Ουναχί.

