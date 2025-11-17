Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μήνες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο λόγος για ένα από τα πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της τελετής.

Η χειραψία του μικρού γιού του Τραμπ, Μπάρον με τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Τότε τα social media ξέσπασαν με πολλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται απεγνωσμένα τι του είπε.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο νεαρός φοιτητής της Νέας Υόρκης πλησίασε ευγενικά τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις στην αίθουσα του Καπιτωλίου για να τους δώσει το χέρι. Όταν όμως έσκυψε και είπε κάτι στον Μπάιντεν, οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να φαντάζονται κάθε πιθανό σενάριο – από πολιτικές αιχμές μέχρι αιχμηρές ατάκες.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Ειδικότερα, κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show», ο Έρικ Τραμπ είπε: «Θυμάστε όλο εκείνο το σκηνικό που ο Μπάρον πλησίασε τον Μπάιντεν και τα ΜΜΕ είχαν όλους αυτούς τους “ειδικούς” στην ανάγνωση χειλιών να το αναλύουν, και έλεγαν: “Ο Μπάρον μόλις είπε στον Μπάιντεν να πάει να γαμ@@@”;» είπε ο Έρικ Τραμπ.

Ο Έρικ είπε: «Μια νύχτα τηλεφώνησα στον Μπάρον και του είπα: «Φίλε, τι είπες ακριβώς;»

«Ηταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν το θυμάμαι», είπε ο Μπάρον για να προσθέσει ήταν κάτι σαν «Συγχαρητήρια και καλή τύχη» ή κάτι τέτοιο. Κάτι πολύ αξιοπρεπές.

Ο Έρικ πρόσθεσε: «Πιθανότατα το σκέφτεται, σίγουρα το έχει στο μυαλό του, αλλά είναι πολύ ευγενικός για να το πει ανοιχτά».

Καθώς ο Μπάρον έκανε τα σχόλια, ο Μπάιντεν είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, το οποίο αντικαταστάθηκε από μια πιο σοβαρή έκφραση μετά τη σύντομη ανταλλαγή.

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης επαινέθηκε τότε ως «αληθινός τζέντλεμαν» για το ότι έσφιξε το χέρι του Μπάιντεν και της Χάρις εκείνη τη στιγμή.

Η χειρονομία αυτή οδήγησε αρκετούς χρήστες του Χ να επαινέσουν τη Μελάνια Τραμπ για την ανατροφή του.

Η αποκάλυψη του Ερικ Τραμπ