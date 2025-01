Γεμάτος περηφάνια και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τον μικρότερο γιο του, Μπάρον κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη χθεσινή ορκωμοσία.

«Έχω έναν πολύ ψηλό γιο ονόματι Μπάρον», είπε αρχικά ο νέος αμερικανός πρόεδρος, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έχετε ακούσει ποτέ γι’ αυτόν;», συνέχισε ο ίδιος, με τον 18χρονο Μπάρον να έχει σηκωθεί όρθιος και να… αποθεώνεται.

Μάλιστα, για πρώτη φορά τον είδαμε να αλληλεπιδρά με το κοινό, χαιρετώντας τους πάντες, με αποκορύφωμα μια χαρακτηριστική κίνησή του.

Ο νεαρός Μπάρον έβαλε τη δεξιά παλάμη του, πίσω από το αυτί του και ζήτησε από το πλήθος να δώσει λίγη παραπάνω ένταση στο χειροκρότημά του.

Δείτε το βίντεο:

🚨 THERE HE GOES! Barron Trump is loving the cheers, puts his hand up to his ear and eggs on the crowd to chant his name.

What an amazing day for him. pic.twitter.com/A0bI0hg0jj

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 20, 2025