Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου – Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν κατοικημένο κτίριο κατέρρευσε σε προάστιο του Νέου Δελχί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

«Η καταστροφή εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (19/4) σε βορειοανατολικό προάστιο της πόλης, όπου διαμένουν κυρίως μετανάστες από άλλες περιοχές της Ινδίας και οι έλεγχοι είναι σπάνιοι. Σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έντεκα άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία, όμως ισάριθμοι «ανασύρθηκαν νεκροί», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Οι διασωθέντες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι πέντε από αυτούς νοσηλεύονται ενώ οι υπόλοιποι έξι έλαβαν εξιτήριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The building thal collapsed in #Mustafabad belongs to Haji ji, father of #Aasmuhammad . During the Delhi riots 2020, 30 yrs old Aas Muhammad was murdered and his body was recovered from the drain after 5 days. The visuals of his rotting body that we washed before burial, still… pic.twitter.com/noJhLKy0uq

At least 4 people, including two women, died after a G+4 storey #BuildingCollapsed at #Dayalpur, #Mustafabad area, in #Delhi, trapping several people inside the rubble.

According to #NDRF, reportedly 9 victims were initially rescued by locals, NDRF safely rescued 1 trapped… pic.twitter.com/NtoStXtZ6S

