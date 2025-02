Εικόνες σοκ από την κατάρρευση οροφής σε εμπορικό κέντρο - Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, όταν κατέρρευσε οροφή χώρου εστίασης σε εμπορικό κέντρο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 74 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δέκα παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη στη Ρεάλ Πλάσα, στην Τρουχίγιο, τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δεκάδες οικογένειες βρίσκονταν στον χώρο εστίασης τη στιγμή που η οροφή υποχώρησε.

🚨#BREAKING: At least 70 injured after roof collapsed at mall food court in Peru pic.twitter.com/cqWfQMeEXJ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) February 22, 2025