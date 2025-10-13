Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Το TikTok «χρωστάει» στην οικογένεια Τραμπ σχολιάζει ο Independent για τη φερόμενη πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι στον απόγονο του προέδρου των ΗΠΑ και της Μελάνια, Μπάρον.

Η πρόταση-έκπληξη για τον 19χρονο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς ο πρώην διευθυντής μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου πρότεινε τον διορισμό του νεαρού στο Διοικητικό Συμβούλιο της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την εκχώρηση του αμερικανικού βραχίονα της εταιρείας σε αμερικανική κυριότητα.

Αν η πρόταση γίνει πραγματικότητα, ο Μπάρον Τραμπ θα βρεθεί από σπουδαστής στη Νέα Υόρκη στα κεντρικά του TikTok αναλαμβάνοντας «υψηλόβαθμο τεχνολογικό πόστο», καθώς ο Τζέικ Άντβεντ –ο άνθρωπος πίσω από τη γεμάτη με μιμίδια και Gen Z αργκό προεδρική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ– θεωρεί ότι ο γιος του προέδρου είναι το πρόσωπο-κλειδί για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή, αξίας $14 δισ. θα έχει επιρροή στους νέους Αμερικανούς χρήστες.

Μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επισφράγισε την κρίσιμη συμφωνία για την εκχώρηση του αμερικανικού τμήματος του TikTok από τον κινεζικό μητρικό του όμιλο, το νέο αυτό σενάριο δίνει μια νέα διάσταση στη μετάβαση της πλατφόρμας σε συμφέροντα που εξυπηρετούν το Λευκό Οίκο -οπότε και τον Τραμπ.

Η πρόταση που φέρνει στο τραπέζει ο Τζέικ Άντβεντ, γνωστός με το παρατσούκλι TikTok Jack και αυτός που θεωρείται το «μυαλό» πίσω από την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ που «μίλησε» σε νέους ψηφοφόρους και τον βοήθησε να επανέλθει στον Λευκό Οίκο, δείχνει απόλυτη πίστη στον 19χρονο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης είναι το κατάλληλο πρόσωπο.

View this post on Instagram A post shared by Barron Trump Fan Account (@barronupdate)

«Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να εξετάσει τον διορισμό του γιου του Μπάρον και ίσως άλλων νέων Αμερικανών στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή θα παραμείνει ελκυστική για τους νέους» είπε στη Daily Mail o Άντβεντ.

Η πρόταση δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα πιστώσει στον Μπάρον την επιτυχία του στις ψήφους των νέων, τονίζοντας τη δύναμη του TikTok, το οποίο αριθμεί πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

«Το αγαπώ το TikTok, κέρδισα με αυτό τη νεολαία με 34 μονάδες, και υπάρχουν αυτοί που λένε ότι το TikTok είχε κάποια σχέση με αυτό… Ο Τζο Ρόγκαν [βοήθησε] και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που μου τους πρότεινε ο γιος μου, ο Μπάρον, ήξερε ονόματα… που είχαν αντίκτυπο, και το TikTok είχε αντίκτυπο» έχει δηλώσει ο Τραμπ στο Fox News νωρίτερα φέτος.

Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο ορίζει ότι το TikTok «θα ανήκει κατά πλειοψηφία και θα ελέγχεται από πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα ελέγχεται πλέον από οποιονδήποτε ξένο αντίπαλο».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο πριν τεθεί σε ισχύ μία προγραμματισμένη απαγόρευση λειτουργίας της εφαρμογής στην Αμερική.

Ο Τραμπ γιόρτασε την κίνηση αυτή δημοσιεύοντας το δικό του βίντεο στο TikTok, λέγοντας:

«Σε όλους εσάς τους νέους του TikTok, έσωσα το TikTok, οπότε μου χρωστάτε μεγάλη χάρη. Τώρα, με κοιτάτε στο Οβάλ Γραφείο, και κάποια μέρα ένας από εσάς θα κάθεται ακριβώς σε αυτό το γραφείο, και θα κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά».

Η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας ακολούθησε μία περίοδο έντονης διαμάχης, κατά την οποία το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νομοθεσία που έδινε στην κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, την επιλογή είτε να μειώσει το μερίδιό της στην εφαρμογή στο 20% είτε να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επικριτές της πλατφόρμας ανησυχούσαν διαρκώς ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Πεκίνο για τη συλλογή δεδομένων Αμερικανών πολιτών, ισχυρισμοί τους οποίους το TikTok έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Εαν ο Μπάρον Τραμπ γίνει κομμάτι του νέου TikTok, η δυναστεία των Τραμπ θα έχει λόγο και ρόλο στην ατζέντα και τον αλγόριθμο της επιδραστικής αυτής πλατφόρμα πιστώνοντας παράλληλα στο νεότερο Τραμπ τη δημοφιλία του πατέρα του στη νέα, ψηφιακά εθισμένη, γενιά ψηφοφόρων.