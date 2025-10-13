magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Το TikTok «χρωστάει» στην οικογένεια Τραμπ σχολιάζει ο Independent για τη φερόμενη πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι στον απόγονο του προέδρου των ΗΠΑ και της Μελάνια, Μπάρον.

Η πρόταση-έκπληξη για τον 19χρονο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς ο πρώην διευθυντής μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου πρότεινε τον διορισμό του νεαρού στο Διοικητικό Συμβούλιο της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την εκχώρηση του αμερικανικού βραχίονα της εταιρείας σε αμερικανική κυριότητα.

Αν η πρόταση γίνει πραγματικότητα, ο Μπάρον Τραμπ θα βρεθεί από σπουδαστής στη Νέα Υόρκη στα κεντρικά του TikTok αναλαμβάνοντας «υψηλόβαθμο τεχνολογικό πόστο», καθώς ο Τζέικ Άντβεντ –ο άνθρωπος πίσω από τη γεμάτη με μιμίδια και Gen Z αργκό προεδρική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ– θεωρεί ότι ο γιος του προέδρου είναι το πρόσωπο-κλειδί για να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή, αξίας $14 δισ. θα έχει επιρροή στους νέους Αμερικανούς χρήστες.

Μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επισφράγισε την κρίσιμη συμφωνία για την εκχώρηση του αμερικανικού τμήματος του TikTok από τον κινεζικό μητρικό του όμιλο, το νέο αυτό σενάριο δίνει μια νέα διάσταση στη μετάβαση της πλατφόρμας σε συμφέροντα που εξυπηρετούν το Λευκό Οίκο -οπότε και τον Τραμπ.

Η πρόταση που φέρνει στο τραπέζει ο Τζέικ Άντβεντ, γνωστός με το παρατσούκλι TikTok Jack και αυτός που θεωρείται το «μυαλό» πίσω από την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ που «μίλησε» σε νέους ψηφοφόρους και τον βοήθησε να επανέλθει στον Λευκό Οίκο, δείχνει απόλυτη πίστη στον 19χρονο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης είναι το κατάλληλο πρόσωπο.

«Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να εξετάσει τον διορισμό του γιου του Μπάρον και ίσως άλλων νέων Αμερικανών στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή θα παραμείνει ελκυστική για τους νέους» είπε στη Daily Mail o Άντβεντ.

Η πρόταση δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα πιστώσει στον Μπάρον την επιτυχία του στις ψήφους των νέων, τονίζοντας τη δύναμη του TikTok, το οποίο αριθμεί πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

«Το αγαπώ το TikTok, κέρδισα με αυτό τη νεολαία με 34 μονάδες, και υπάρχουν αυτοί που λένε ότι το TikTok είχε κάποια σχέση με αυτό… Ο Τζο Ρόγκαν [βοήθησε] και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, που μου τους πρότεινε ο γιος μου, ο Μπάρον, ήξερε ονόματα… που είχαν αντίκτυπο, και το TikTok είχε αντίκτυπο» έχει δηλώσει ο Τραμπ στο Fox News νωρίτερα φέτος.

Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο ορίζει ότι το TikTok «θα ανήκει κατά πλειοψηφία και θα ελέγχεται από πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα ελέγχεται πλέον από οποιονδήποτε ξένο αντίπαλο».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγο πριν τεθεί σε ισχύ μία προγραμματισμένη απαγόρευση λειτουργίας της εφαρμογής στην Αμερική.

Ο Τραμπ γιόρτασε την κίνηση αυτή δημοσιεύοντας το δικό του βίντεο στο TikTok, λέγοντας:

@realdonaldtrumpI SAVED TIKTOK!♬ original sound – President Donald J Trump

«Σε όλους εσάς τους νέους του TikTok, έσωσα το TikTok, οπότε μου χρωστάτε μεγάλη χάρη. Τώρα, με κοιτάτε στο Οβάλ Γραφείο, και κάποια μέρα ένας από εσάς θα κάθεται ακριβώς σε αυτό το γραφείο, και θα κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά».

Η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας ακολούθησε μία περίοδο έντονης διαμάχης, κατά την οποία το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νομοθεσία που έδινε στην κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, την επιλογή είτε να μειώσει το μερίδιό της στην εφαρμογή στο 20% είτε να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επικριτές της πλατφόρμας ανησυχούσαν διαρκώς ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Πεκίνο για τη συλλογή δεδομένων Αμερικανών πολιτών, ισχυρισμοί τους οποίους το TikTok έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Εαν ο Μπάρον Τραμπ γίνει κομμάτι του νέου TikTok, η δυναστεία των Τραμπ θα έχει λόγο και ρόλο στην ατζέντα και τον αλγόριθμο της επιδραστικής αυτής πλατφόρμα πιστώνοντας παράλληλα στο νεότερο Τραμπ τη δημοφιλία του πατέρα του στη νέα, ψηφιακά εθισμένη, γενιά ψηφοφόρων.

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25
Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25
Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
