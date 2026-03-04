magazin
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
04 Μαρτίου 2026, 16:30

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Ο Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, προέδρου των ΗΠΑ που πρωτοστατεί στην πολεμική σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν τρεντάρει ως hashtag #SendBarron στο διαδίκτυο.

Αφορμή; Μια νέα, σατιρική ιστοσελίδα που δημιούργησε πρώην σεναριογράφος του εμβληματικά καυστικού South Park που καλεί τον Μπάρον σε στράτευση.

Καθώς οι πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών στην επιχείρηση Epic Fury ο Τόμπι Μόρτον αποφάσισε να εξαπολύσει μια αιχμηρή επίθεση κατά της οικογένειας Τραμπ μέσω της ιστοσελίδας DraftBarronTrump.com.

Ο Μόρτον ζητάει από τον 19χρονο Μπάρον Τραμπ να κάνει την θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, φέρνοντας αναμνήσεις από ένοχο παρελθόν στο φως και καθιερώνοντας το hashtag #SendBarron.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ένα καίριο ψηφιακό μνημείο πολιτικού σαρκασμού. Σε αυτό ο Μόρτον υιοθετεί τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ περί «ισχυρών ηγετών» και «εκλεκτών γονιδίων» και με καλέσματα όπως «Η υπηρεσία είναι τιμή, η ισχύς κληρονομείται», παρουσιάζει τον νεαρό Μπάρον ως τον ιδανικό υποψήφιο για την πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ιράν.

Οι κατασκευασμένες μαρτυρίες των αδερφών του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ, οι οποίοι εμφανίζονται να στηρίζουν τη θυσία του αδερφού τους από την «ασφαλή απόσταση» των επαύλεών τους, στοχεύουν απευθείας στην οικογενειακή παράδοση των Τραμπ να αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία.

Ο ιστότοπος, που περιγράφεται ως «αφιερωμένος στο να τιμήσει τις πιο δυνατές και γενναίες φωνές στον πόλεμο», περιλαμβάνει τις εφευρετικές, μυθοπλαστικές, μαρτυρίες των αδελφών του Μπάρον Τραμπ.

«Αυτή η στιγμή αφορά πραγματικά τον Μπάρον, έτσι δεν είναι; Πάντα τέτοιος ήταν. Ο Μπάρον αντιπροσωπεύει τη δύναμη, το θάρρος και την προσφορά. Θα τιμώ αυτή τη θυσία με τον δικό μου τρόπο, κυρίως μιλώντας γι’ αυτήν από ασφαλή απόσταση» σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Οι άνθρωποι λένε πάντα ότι είμαι ηλίθιος, κάτι που είναι εντελώς άδικο, επειδή καταλαβαίνω πολλά για τις τηγανίτες. Οι τηγανίτες είναι περίπλοκες. Έχεις ζύμη, ζέστη, συγχρονισμό. Αν βιαστείς, καταστρέφεις τα πάντα. Σκέφτομαι πολύ τις τηγανίτες. Κυρίως τηγανίτες» γράφει ο Έρικ.

Ο Mόρτον ο οποίος είναι φημισμένος για την αγορά καυστικών URL και τη δημιουργία σατιρικών «αντιφασιστικού χαρακτήρα» που ανάμεσα σε άλλους στοχοποιούν τους Έλον Μασκ και Ρον ΝτεΣάντις, έχει προωθήσει τον ιστότοπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με έναν άλλο ιστότοπο: το ResignChuck.com, το οποίο ζητά την παραίτηση του ηγέτη του Δημοκρατικού κόμματος Tσακ Σούμερ για την υποτιθέμενη έλλειψη αντίθεσης στις ενέργειες του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ενεργή στρατιωτική θητεία με υποχρεωτική κατάταξη από το 1973, όταν οι ένοπλες δυνάμεις μετατράπηκαν σε πλήρως εθελοντικό σώμα. Παράλληλα, αν και όλοι οι άνδρες ηλικίας 18–25 ετών οφείλουν να εγγράφονται στο Selective Service System, δεν έχει γίνει καμία επίσημη αναφορά για επαναφορά της επιστράτευσης.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πολέμησε στο Βιετνάμ;

Η καμπάνια αυτή αναζωπύρωσε την παλιά συζήτηση για την αποφυγή της στράτευσης του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, λόγω μιας αμφιλεγόμενης διάγνωσης για «άκανθα πτέρνας».

Το φθινόπωρο του 1968, ο Ντόναλντ Τραμπ διαγνώσθηκε με οστική άκανθα της πτέρνας – μια διάγνωση που οδήγησε στην εξαίρεσή του από τη στρατιωτική θητεία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ.

Επί 50 χρόνια οι λεπτομέρειες της εξαίρεσης αλλά και το ποιοι έκαναν τη διάγνωση παρέμεναν μυστήριο. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιος υπέγραψε την ιατρική βεβαίωση.

Τώρα προέκυψε μια πιθανή εξήγηση σχετικά με τα όσα έγιναν πριν από μισό αιώνα. Αφορά έναν γιατρό στο Κουίνς που νοίκιαζε το γραφείο του από τον πατέρα του σημερινού προέδρου και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η διάγνωση να έγινε ως χάρη στον Φρεντ Τραμπ.

Ο ποδίατρος Λάρι Μπράουνσταϊν πέθανε το 2007. Ωστόσο, οι κόρες του αναφέρουν ότι ο πατέρας τους έλεγε συχνά πως βοήθησε τον νεαρό Τραμπ στη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ ως χάρη στον πατέρα του. «Ξέρω ότι ήταν χάρη» δήλωσε η μία κόρη, η δρ Ελίσα Μπράουνσταϊν, 56 ετών, η οποία, μαζί με την 53χρονη αδελφή της, Σάρον Κέσελ, εκμυστηρεύθηκε την οικογενειακή αυτή ιστορία για πρώτη φορά στους New York Times.

Η Ελίσα Μπράουνσταϊν διευκρίνισε ότι εκείνο που άφηνε να εννοηθεί ο πατέρας της ήταν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έπασχε από κάποια ασθένεια στα πόδια για την οποία θα έπρεπε να λάβει εξαίρεση από τη στράτευση. «Ομως τον εξέτασε; Δεν το γνωρίζω» προσθέτει.

Επί δεκαετίες, ο Μπράουνσταϊν δεχόταν τους ασθενείς του σε γραφείο στο Κουίνς, σε ένα από τα δεκάδες κτίρια που ανήκαν στην οικογένεια Τραμπ στη δεκαετία του 1960. Το κτίριο πουλήθηκε το 2004, όπως δείχνουν τα αρχεία. «Εκείνο που κέρδισε ο πατέρας μου ήταν πρόσβαση στον Φρεντ Τραμπ» προσθέτει η Ελίσα.

«Οταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κτίριο, ο μπαμπάς μου τηλεφωνούσε και ο Τραμπ το φρόντιζε αμέσως. Αυτή ήταν η μικρή χάρη που κέρδισε». Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή των γεγονότων από τις κόρες του γιατρού Μπράουνσταϊν, οι οποίες αναφέρουν επίσης ότι υπήρξε κάποια εμπλοκή από έναν άλλο ποδίατρο, τον Μάνι Γουαϊνστίν, που πέθανε το 1995 και μέχρι τότε ζούσε σε δύο διαμερίσματα στο Μπρούκλιν που ανήκαν στον Φρεντ Τραμπ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετακόμισε στο πρώτο διαμέρισμα το 1968, δηλαδή τη χρονιά που ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε την απαλλαγή του. Ενας τρίτος γιατρός, ο Αλεξ Χοστάιν, που συνεργαζόταν τη δεκαετία του 1990 με τον Μπράουνσταϊν, ανέφερε πως σε δείπνο με τις συζύγους τους είχε αναφερθεί ότι η οικογένεια Τραμπ του είχε φερθεί καλά και ότι δεν του έκαναν αυξήσεις στο ενοίκιο.

Οι κόρες του Μπράουνσταϊν ανέφεραν ότι ο πατέρας τους δεν άφησε το ιατρικό του αρχείο στην οικογένεια, ενώ τα κρατικά ιατρικά αρχεία που έχουν να κάνουν με τη στρατολόγηση στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ δεν υπάρχουν πλέον. Στη δεκαετία του 1960 υπήρχαν πολλοί τρόποι για να αποφύγει κάποιος τη στρατιωτική θητεία, ιδιαίτερα εάν ήταν γιος πλούσιας ή ισχυρής οικογένειας.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως ένας γιατρός του είχε χορηγήσει μια «πολύ δυνατή επιστολή» για την οστική άκανθο στην πτέρνα, την οποία τότε είχε δώσει στη στρατολογία. Πρόσθεσε όμως ότι δεν θυμόταν το όνομα του γιατρού, καθώς είχαν περάσει πολλά χρόνια. Υπονόησε πάντως ότι διέθετε σχετικά έγγραφα, τα οποία δεν δημοσιοποίησε ποτέ.

Ο Τραμπ κρίθηκε ικανός για θητεία το 1966 αλλά πήρε τέσσερις αναβολές για λόγους σπουδών. Οταν τον ξανακάλεσαν το 1968 δεν μπορούσε να πάρει άλλη αναβολή και το μόνο που τον κράτησε μακριά από το Βιετνάμ ήταν η ιατρική διάγνωση ότι δεν είναι ικανός λόγω άκανθας στην πτέρνα.

Πολύ ψηλός για πόλεμο

Την ίδια στιγμή, μια ιδιότυπη παραφιλολογία έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το αν ο Μπάρον Τραμπ είναι όντως επιλέξιμος για στρατιωτική υπηρεσία.

Με ύψος που αγγίζει τα 2,05 μέτρα, ο νεαρός Τραμπ φαίνεται να ξεπερνά το επίσημο όριο των 2,03 μέτρων που θέτουν πολλά κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δίνοντας μια ειρωνική τροπή στην απαίτηση των επικριτών του πατέρα του για «προσωπική θυσία».

