Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την Ολλανδή τουρίστρια που εξαφανίστηκε χθες, Πέμπτη, στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο όταν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας ο σύζυγός της απομακρύνθηκε από το σημείο για να βγάλει φωτογραφίες.
Οι έρευνες ήταν εξαιρετικά δύσκολες καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται δύσβατη, με απότομη χαράδρα
Το άψυχο σώμα της 65χρονης εντοπίστηκε από drone στη χαράδρα του Βίκου, σε βάθος περίπου 300 μέτρων, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η όλη επιχείρηση εντοπισμού πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drones της ειδικής ομάδας της Πυροσβεστικής, τα οποία κατάφεραν να εντοπίσουν τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού, αναφέρει το epiruspost.gr.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται δύσβατη, με απότομη χαράδρα, γεγονός που καθιστούσε τις έρευνες εξαιρετικά δύσκολες.
Οι πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ αναμένεται να προσεγγίσουν το σημείο με ειδικό εξοπλισμό, ώστε να προχωρήσουν στην ανάσυρση της σορού και τη διασφάλιση στοιχείων για την προανάκριση.
Φαράγγι του Βίκου: Ο σύζυγός της είχε καλέσει το 112
Όταν χάθηκαν τα ίχνη της, η άτυχη τουρίστρια βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο κεντρικό Ζαγόρι, όπου είχε πάει μαζί με τον σύζυγό της. Κάποια στιγμή εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες όπως κατέθεσε ο ίδιος στις Αρχές.
Όταν επέστρεψε δεν την είδε και αφού την αναζήτησε, κάλεσε για βοήθεια το 112. Στην υπηρεσία ο ίδιος ανέφερε ότι η γυναίκα του χάθηκε από προσώπου γης κοντά στη Σκάλα Βραδέτου, όπου είχαν πάει για περίπατο.
