Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την Ολλανδή τουρίστρια που εξαφανίστηκε χθες, Πέμπτη, στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο όταν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας ο σύζυγός της απομακρύνθηκε από το σημείο για να βγάλει φωτογραφίες.

Το άψυχο σώμα της 65χρονης εντοπίστηκε από drone στη χαράδρα του Βίκου, σε βάθος περίπου 300 μέτρων, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η όλη επιχείρηση εντοπισμού πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drones της ειδικής ομάδας της Πυροσβεστικής, τα οποία κατάφεραν να εντοπίσουν τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού, αναφέρει το epiruspost.gr.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται δύσβατη, με απότομη χαράδρα, γεγονός που καθιστούσε τις έρευνες εξαιρετικά δύσκολες.

Οι πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ αναμένεται να προσεγγίσουν το σημείο με ειδικό εξοπλισμό, ώστε να προχωρήσουν στην ανάσυρση της σορού και τη διασφάλιση στοιχείων για την προανάκριση.

Φαράγγι του Βίκου: Ο σύζυγός της είχε καλέσει το 112

Όταν χάθηκαν τα ίχνη της, η άτυχη τουρίστρια βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο κεντρικό Ζαγόρι, όπου είχε πάει μαζί με τον σύζυγό της. Κάποια στιγμή εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες όπως κατέθεσε ο ίδιος στις Αρχές.

Όταν επέστρεψε δεν την είδε και αφού την αναζήτησε, κάλεσε για βοήθεια το 112. Στην υπηρεσία ο ίδιος ανέφερε ότι η γυναίκα του χάθηκε από προσώπου γης κοντά στη Σκάλα Βραδέτου, όπου είχαν πάει για περίπατο.