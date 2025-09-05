Έρευνες για τον εντοπισμό Ολλανδής στο φαράγγι του Βίκου – Ήταν για πεζοπορία με τον σύζυγό της

Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας, η οποία χάθηκε χθες το μεσημέρι στο φαράγγι του Βίκου.

Όπως έγινε γνωστό, η 65χρονη είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν η γυναίκα χάθηκε.

Τι εικάζεται ότι συνέβη στο φαράγγι του Βίκου

Τελευταία φορά το ζευγάρι ήταν μαζί στη θέση Μπελόη, όπου έβγαλαν φωτογραφίες. Αμέσως μετά, ο σύζυγός της έχασε τα ίχνη της γυναίκας του, η οποία εικάζεται ότι μπορεί να έχασε τις αισθήσεις της και να βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες από πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ειδική ομάδα χειρισμού drones έφτασε από την Πάτρα, αναφέρει η ΕΡΤ. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να σκανάρουν την περιοχή, ενώ παράλληλα, με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό προσπαθούν να φτάσουν στο φαράγγι, κοντά στο Δασωμένο, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν την 65χρονη Ολλανδή.