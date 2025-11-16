newspaper
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 17χρονος ξυλοκόπησε 16χρονο
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:48

Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 17χρονος ξυλοκόπησε 16χρονο

Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.

Να σημειωθεί πως σε διάστημα ενός μήνα έχουν σημειωθεί 17 τουλάχιστον περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στη Δυτική Ελλάδα, με συλλήψεις που αφορούν χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

