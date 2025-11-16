Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 17χρονος ξυλοκόπησε 16χρονο
Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο στην Πάτρα.
Ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα. Ένας 17χρονος γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία.
Ο 16χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.
Μετά το περιστατικό, ο ανήλικος ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου, ενώ αναμένονται και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμένου μαθητή.
Να σημειωθεί πως σε διάστημα ενός μήνα έχουν σημειωθεί 17 τουλάχιστον περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας στη Δυτική Ελλάδα, με συλλήψεις που αφορούν χρήση και εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.
