Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 20:40

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας στο Περιστέρι - Η κοπέλα «πλήρωσε» ακριβά την σχέση της με ένα αγόρι

Σύνταξη
Σοκάρει το βίντεο που κατέγραψαν ανήλικες με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός κοριτσιού στο Περιστέρι. Η 13χρονη δέχεται ανελέητο ξύλο.

Μια συνομήλική της την χτυπά σε όλο στο πρόσωπο με γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια. Τα υπόλοιπα κορίτσια όχι απλά δεν επεμβαίνουν, αλλά καταγράφουν τις σκηνές βίας.

Άγρια επίθεση

Τα λόγια που ακούγονται σοκάρουν ακόμα πιο πολύ. Όλα γίνονται για τα μάτια ενός αγοριού.

– Δεν στο είπε κανείς ότι είναι πρώην της;

– Όχι. Πας καλά;

– Ε μωρή π@, δεν στο είπε κανείς;

Το άγριο επεισόδιο έγινα στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας στο Περιστέρι. Η κοπέλα «πλήρωσε» ακριβά την σχέση της με το συγκεκριμένο αγόρι.

«Την μετέφεραν σε σημείο που δεν είχε κάμερες και εμφανίστηκε η τρίτη που τη χτύπησε. Και η μία που το είχε κανονίσει όλο που ήταν η κολλητή της, η κοπέλα με το πρώην αγόρι, το τράβηξε και σε βίντεο», λέει ο πατέρας της ανήλικης.

Οι συνομιλίες μετά τον ξυλοδαρμό

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους συνομιλίες στις οποίες η μία από τις ανήλικες μιλάει με αυτήν που της έδωσε την εντολή για τον ξυλοδαρμό και την ρωτάει τι να πει στην Αστυνομία:

– Μπρο, αν με πάρουν από τους μπάτσους και μου λένε σε έχει βάλει η … τι να τους πω;

– Πού να ξέρω, κάνε ό,τι θες, κουράστηκα μπέσα, κουράστηκε η ψυχή μου να ασχολούμαι με αυτό το θέμα.

– Ρε μπρο νιώθω ότι έχουν αποδείξεις ότι με έχεις βάλει εσύ ξέρω εγώ.

– Τι αποδείξεις; Δεν έχει ούτε μηνύματα ούτε τίποτα, οπότε…

Δεν είναι όμως μόνο τα σημάδια από τα χτυπήματα που έχει να αντιμετωπίσει το 13χρονο κορίτσι, αλλά και τα ψυχολογικά τραύματα.

«Πικρόχολα σχόλια που λένε και εγώ το ίδιο θα έκανα, καλά της έκανε της…», συμπληρώνει ο πατέρας της.

Η οικογένεια του 13χρονου κοριτσιού έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την επίθεση που δέχθηκε το παιδί και έχει κινηθεί νομικά.

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα
Από τις IDF 15.11.25

Λίβανος: Προσφεύγει στο Σ.Α. του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ – Κατασκευάζει τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα

Το τείχος κατασκευάζεται κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», που ορίστηκε από τον ΟΗΕ μετά την κατάπαυση πυρός. Ο Λίβανος υποστηρίζει ότι παραβιάζει την κυριαρχία του.

Σύνταξη
