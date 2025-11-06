Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 16χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τρεις νεαρούς, ηλικίας από 19 έως 22 ετών, σε κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Οι τρεις νεαροί έβαλαν τον ανήλικο σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στον λόφο Μεζούρλου, όπου συνέχισαν να τον χτυπούν μέχρι ο 16χρονος να τους οδηγήσει στο σπίτι του και να τους δώσει χρήματα.

Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία συγγενικού προσώπου οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Την επόμενη ημέρα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών νεαρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, ερευνάται εάν υπήρχε και τέταρτο άτομο που να βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεαροί είχαν λάβει ξανά χρήματα από τον 16χρονο στο παρελθόν.