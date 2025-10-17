Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών σε σχολείο της Κέρκυρας – Πέταξαν σκούπα σε καθηγητή

Ένταση επικράτησε σε Λύκειο της Κέρκυρας, όταν το προαύλιο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ μαθητών.

Δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, ενώ οι συμμαθητές τους κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τηλέφωνα και επευφημούσαν, φωνάζοντας «μπουνιά, μπουνιά».

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, φαίνεται καθηγητής να προσπαθεί να χωρίσει τους μαθητές, ενώ από το πλήθος εκτοξεύεται ακόμη και μια σκούπα προς το μέρος του.

Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, Ελένη Βουσουλίνου, διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με σχολικό εκφοβισμό, αλλά με μια απερίσκεπτη πρόκληση μεταξύ μαθητών για να αποδείξουν ποιος είναι πιο δυνατός.

Όπως ανέφερε, κανένας καθηγητής δεν τραυματίστηκε, αν και ένας κινδύνεψε ελαφρά την ώρα που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά.

Σοκάρουν τα στοιχεία

Η αύξηση των περιστατικών βίας και παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο και των συλλήψεων γονέων για παραμέληση ανηλίκων. Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έχουν καταγραφεί περίπου 1.400 συλλήψεις, δηλαδή σχεδόν έξι την ημέρα, ενώ επτά γονείς οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2024 οι συλλήψεις γονέων ανήλθαν σε 1.276, με πέντε να καταλήγουν στη φυλακή.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για τους ίδιους τους ανήλικους. Μέσα στο 2025, 6.207 παιδιά έχουν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων 560 για κλοπές και 350 για επιθέσεις, ενώ 170 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Το 2024 ο αριθμός των συλληφθέντων ανήλικων είχε φτάσει τους 9.458, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αύξηση της νεανικής εγκληματικότητας και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις πρόληψης και στήριξης οικογενειών.