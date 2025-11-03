Πάτρα: Άγρια επίθεση 15 ατόμων σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν με κλειδιά
Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο στην Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, αυτή τη φορά με θύματα δύο 16χρονους, οι οποίοι φέρονται να δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων.
Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τους δύο ανήλικους προσέγγισαν ξαφνικά δύο άγνωστοι νεαροί, που σύμφωνα με πληροφορίες τούς απείλησαν και τούς εξύβρισαν χωρίς καμία αφορμή.
Τους τραυμάτισαν στο πρόσωπα με κλειδιά
Λίγο αργότερα, καθώς οι 16χρονοι κινούνταν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δύο δράστες επέστρεψαν μαζί με άλλα περίπου 13 άτομα και τους επιτέθηκαν. Οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ -σύμφωνα με τις καταγγελίες- οι δράστες τούς τραυμάτισαν στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας κλειδιά.
Οι γονείς των θυμάτων υπέβαλαν καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τους δύο 16χρονους.
Το νέο αυτό περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρουσμάτων νεανικής βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.
- Νέα Δημοκρατία: «Σφαγή» για τα ΕΛΤΑ – «Μπαρούτι» βουλευτές με το επιτελικό μπάχαλο
- Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
- Ο Χάρι Κέιν και η… δεύτερη διαδοχή του Λεβαντόφσκι
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
- Ο οδηγός της Κάουνας Φρανσίσκο είναι ο MVP του Οκτωβρίου (pic, vid)
- «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Στα 647,16 εκατ. ευρώ αυξάνεται το ύψος του προγράμματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις