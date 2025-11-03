newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Πάτρα: Άγρια επίθεση 15 ατόμων σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν με κλειδιά
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 20:41

Πάτρα: Άγρια επίθεση 15 ατόμων σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν με κλειδιά

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο στην Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, αυτή τη φορά με θύματα δύο 16χρονους, οι οποίοι φέρονται να δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τους δύο ανήλικους προσέγγισαν ξαφνικά δύο άγνωστοι νεαροί, που σύμφωνα με πληροφορίες τούς απείλησαν και τούς εξύβρισαν χωρίς καμία αφορμή.

Τους τραυμάτισαν στο πρόσωπα με κλειδιά

Λίγο αργότερα, καθώς οι 16χρονοι κινούνταν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δύο δράστες επέστρεψαν μαζί με άλλα περίπου 13 άτομα και τους επιτέθηκαν. Οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ -σύμφωνα με τις καταγγελίες- οι δράστες τούς τραυμάτισαν στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας κλειδιά.

Οι γονείς των θυμάτων υπέβαλαν καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τους δύο 16χρονους.

Το νέο αυτό περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρουσμάτων νεανικής βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Economy
ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή

Η αστυνομία αναζητά σε όλη την Κρήτη τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορύζια - Προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
«Είμαι εμμονικός» 03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece
English edition 03.11.25

2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece

Greek vehicle owners can access 2026 circulation taxes on the myCAR portal and pay by December 31, 2025. Late payments incur escalating fines, while electric and low-emission vehicles may be exempt from fees

Σύνταξη
Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
Πρόταση του Μπεν - Γκβιρ 03.11.25

Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή του Ισραήλ το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»

Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ

Σύνταξη
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Ανθρώπινες πόλεις 03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων
Ρώμη 03.11.25

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Ρώμη για την διάσωση του εγκλωβισμένου εργάτη που βρίσκεται στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων που κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα 03.11.25

ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Χάος στα αεροδρόμια 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
