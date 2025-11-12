Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Ξάνθη – Ένας 15χρονος στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στη Ξάνθη, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή.

Ο μαθητής μάλιστα, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα συνομηλίκων οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το επεισόδιο, όπως αναφέρει το MEGA, σημειώθηκε μετά τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του – οι νεαροί πλησίασαν τον γιο της, τον οδήγησαν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ξεκίνησε με αφορμή ισχυρισμό ενός εκ των δραστών ότι ο 15χρονος «ενόχλησε» την κοπέλα του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων.