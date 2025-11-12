newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 09:20
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Ξάνθη – Ένας 15χρονος στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12 Νοεμβρίου 2025 | 08:33

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Ξάνθη – Ένας 15χρονος στο νοσοκομείο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, με τις Αρχές να αναζητούν τους δράστες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Spotlight

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στη Ξάνθη, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή.

Ο μαθητής μάλιστα, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ομάδα συνομηλίκων οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το επεισόδιο, όπως αναφέρει το MEGA, σημειώθηκε μετά τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του – οι νεαροί πλησίασαν τον γιο της, τον οδήγησαν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ξεκίνησε με αφορμή ισχυρισμό ενός εκ των δραστών ότι ο 15χρονος «ενόχλησε» την κοπέλα του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Θλίψη 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
TransMEA 2025 12.11.25

Συνάντηση Κικίλια με Edoardo Rixi στο Κάιρο: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και τη συμμετοχή του Ανδρουλάκη στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

Η Λίβερπουλ έκανε καταγγελία εναντίον του διαιτητή Μάικλ Ολιβερ στον επίσημο φορέα της διαιτησίας, με αφορμή ότι ως VAR δεν μέτρησε το γκολ του Φαν Ντάικ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Βάιος Μπαλάφας
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο