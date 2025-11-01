Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων στο Μοσχάτο, το περασμένο Σάββατο. Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αλλά και το πώς ο γιος του έγινε στόχος μιας «παρέας» 12χρονων, 13χρονων και 15χρονων που, όπως είπε, «τρομοκρατούσαν κόσμο εδώ και καιρό».

«Το παιδί το έχει πάρει πιο ψύχραιμα από εμάς» δήλωσε ο πατέρας του θύματος της επίθεσης δηλώνοντας συγκλονισμένος ο ίδιος. «Το παιδί μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα, δεν έχω μπαταρία. Τι κάνω. Του λέω σε βλέπω στο GPS”. Ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία, που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο», ανέφερε ο πατέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιος του τραυματίστηκε σε όλο του το σώμα, κάτι που πιστοποιήθηκε και από ιατροδικαστή.

Την επόμενη ημέρα, όπως αποκάλυψε, τα παιδιά που συμμετείχαν στην επίθεση συνέχισαν να απειλούν το θύμα. «Την επόμενη ημέρα ακριβώς έστειλαν ένα μήνυμα που λένε “κοίτα να δεις συγγνώμη γι αυτό που έγινε. Θα σου πούμε από κοντά τι συμβαίνει» έγραψε το μήνυμα. Σε συνεννόηση με την αστυνομία κλείστηκε ραντεβού με τους θύτες όπου και έγιναν συλλήψεις ενώ όπως είπε όταν έγιναν συλλήψεις «οι γονείς των δραστών έκαναν μήνυση και σε εμάς».

Ερωτηθείς για το έαν πρόκειται για τη «συμμορία 183» ο ίδιος δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι μικρά παιδιά και ελπίζω να μπουν στο σωστό δρόμο».

Όσον αφορά την στάση των γονιών τους δήλωσε απογοητευμένος: «Προσπαθούν να παρουσιάσουν το παιδί μου ως θύτη, ενώ έχει χτυπηθεί από 15 άτομα. Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι ότι κανένας γονιός δεν ήρθε να ζητήσει συγγνώμη».

Να σημειωθεί ότι ο γιός του, όπως είπε, δεν γνώριζε κανένα από τα παιδιά που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.