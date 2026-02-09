Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στη Φλώρινα- Εννέα συλλήψεις
Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παθόντα για το νέο περιστατικό βίας στη Φλώρινα, τέσσερις ανήλικοι με έναν 18χρονο προσέγγισαν τον γιο της και τον χτύπησαν με γροθιές
Τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν χθες στη Φλώρινα για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ανηλίκου.
Συγκεκριμένα, χθες το πρωί όπως κατήγγειλε η μητέρα του παθόντα, οι τέσσερις ανήλικοι από κοινού με τον 18χρονο προσέγγισαν τον γιο της και τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο κεφάλι και το αριστερό μάτι του. Εκείνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ο 18χρονος καθώς και τέσσερις γονείς, ένας από τους γονείς για κάθε ανήλικο. Σε βάρος των γονέων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
