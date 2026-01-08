Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Σήμερα στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Στρατής Λιαρέλης θα είναι ο μοναδικός φίλος του δημοσιογράφου που θα εκφωνήσει επικήδειο.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού