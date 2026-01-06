Γιώργος Παπαδάκης: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, σε πέντε μέρες θα έμπαινε στο στούντιο
Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε σε ηλικία 75 χρονών από ανακοπή στο Κολωνάκι προχώρησε η Μαρία Σαράφογλου κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων.
Όπως αποκάλυψε η ίδια ο Γιώργος Παπαδάκης έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από την ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ετοιμαζόταν να επιστρέψει εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά του: στο στούντιο. Στις 10 Ιανουαρίου επρόκειτο να ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας του εκπομπής — μια επιστροφή που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.
Μέχρι τις τελευταίες ημέρες, ο Γιώργος Παπαδάκης εργαζόταν με το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, αποδεικνύοντας ότι για εκείνον η ενημέρωση δεν ήταν απλά ένα επάγγελμα.
Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και εκτενές αφιέρωμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τιμώντας τη μνήμη του εμβληματικού δημοσιογράφου και παρουσιαστή Γιώργου Παπαδάκη ο οποίος επί 35χρονια έλεγε καθημερινά τη δική του «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό.
Την Πέμπτη η κηδεία του
Την Πέμπτη το πρωί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη. Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
