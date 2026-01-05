Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

«Το καλύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν ο γάμος μου με την Τίνα και τα παιδιά μας» θα επαναλάβει πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της πορείας του, σε δηλώσεις του ο Γιώργος Παπαδάκης, μιλώντας για «τη γυναίκα της ζωή του», την Τίνα Παπαδέλη.

Μιλώντας για την δεύτερη σύζυγό του σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Γιώργος Παπαδάκης ανέφερε: «Την Τίνα τη γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει ‘αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις’. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα ‘μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου’. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της».

«Την ξαναερωτεύτηκα»

«Εκτίμησα ιδιαίτερα το ότι σταμάτησε την καριέρα της στην δημοσιογραφία γιατί θα ήταν “Η κυρία του κυρίου”. Έχει έντονη προσωπικότητα και δεν ήθελε να φαίνεται ότι ό,τι έχει κάνει στη ζωή της θα γινόταν επειδή έχει εμένα δίπλα της, επειδή ήταν η γυναίκα του Παπαδάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήταν μία από τις χιλιάδες φορές που την ξαναερωτεύτηκα», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη , στο «Ενώπιος Ενωπίω» για να συμπληρώσει: «Η σύζυγός μου είναι ένα χρυσό κορίτσι».

Από την πλευρά της, η Τίνα Παπαδέλη είχε μιλήσει δημόσια για τον χαρακτήρα του, αναφερόμενη στην αφοσίωση, την ακεραιότητα και τον αυθορμητισμό του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό άνθρωπο που εξέφραζε τον μέσο Έλληνα και παρέμενε σταθερός στις αξίες του.

Η οικογένεια ως καταφύγιο

Από τον γάμο τους, ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη απέκτησαν δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο Ιάσονας ακολούθησε τον δρόμο του ραδιοφώνου και της μουσικής, ενώ ο Φοίβος, έχοντας σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ, επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με τον πατέρα του. Από προηγούμενο γάμο του, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ακόμα έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον είχε κάνει δύο φορές παππού.

Παρά τη μακρόχρονη και απαιτητική καριέρα του, ο Γιώργος Παπαδάκης αντιμετώπιζε το σπίτι και την οικογένειά του ως το προσωπικό του καταφύγιο. Στην τελευταία μεγάλη και συγκινητική συνέντευξή του, λίγο πριν αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε με ζεστασιά κι αλήθεια για τη ζωή του δίπλα στη σύζυγο και τα παιδιά του, επιβεβαιώνοντας ότι για τον ίδιο η πραγματική επιτυχία ήταν η αγάπη των πιο κοντινών του ανθρώπων.

«Με ρώτησαν αν είμαι σίγουρος»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως παρουσιαστής στις 4 Ιουλίου 2025 – μια απόφαση που φυσικά, δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στην αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα» έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες τηλεοπτικής δράσης.

«Είναι γεγονός ότι και τα πρόσωπα του πολύ κοντινού μου περιβάλλοντος, δηλαδή η γυναίκα μου, με ρώτησαν αν είμαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω τη ζωντάνια που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό», υποστήριξε τότε.

«Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που ενέχει το καθημερινό πρωινό ξύπνημα, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει προπόνηση στο ραδιόφωνο, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, όπου έκανα το ‘Κάθε μέρα παντού’ μετά τον Δημήτρη Σαπρανίδη. Μια θρυλική εκπομπή που το σήμα της, μάλιστα, το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος…

»Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς δημοσιογραφικής να ξυπνάω πολύ νωρίς με άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν και δεν με ενοχλούσε καθόλου. Είμαι πρωινός τύπος. Λειτουργώ πολύ καλύτερα το πρωί».

«Τρεις στον Αέρα»

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 με την συμμετοχή του στην εκπομπή «Τρεις στον Αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, έχοντας στο πλευρό του την Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου, κατάφερε να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από το όνομα του: για πάνω από τέσσερις δεκαετίες αποτέλεσε σταθερή παρουσία στην μικρή οθόνη.

Από το 1992 μέχρι το 2011, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στην συνέχεια πήρε τα ηνία της αντίστοιχης ενημερωτικής εκπομπής «Πρωινό ΑΝΤ1» – η οποία μετονομάστηκε σε «Καλημέρα Ελλάδα».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο στις 17:42 της Κυριακής (4/1). Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο Γιώργος Παπαδάκης δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη ήταν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη, σε μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή: στα γενέθλια της Αθανασίας, κόρης του Λάζου Μαντικού και της Αθηνάς Κουρή, την οποία είχε βαφτίσει ο ίδιος τον Οκτώβριο του 2024.