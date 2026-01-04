newspaper
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 20:29
Eνσωμάτωση

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Spotlight

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 με την συμμετοχή του στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, έχοντας στο πλευρό του την Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου, κατάφερε να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από το όνομα του: για πάνω από τέσσερις δεκαετίες αποτέλεσε σταθερή παρουσία στην μικρή οθόνη.

Από το 1992 μέχρι το 2011, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στην συνέχεια πήρε τα ηνία της αντίστοιχης ενημερωτικής εκπομπής «Πρωινό ΑΝΤ1» – η οποία μετονομάστηκε σε «Καλημέρα Ελλάδα».

Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στην οθόνη, πέρασε από σαράντα κύματα.

Ο έρωτας

Πραγματοποιώντας όμως ένα νοητό ταξίδι μακριά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πραγματοποιήσει δύο γάμους και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τον Κωνσταντή με την πρώτη σύζυγό του και τους Ιάσονα και Φοίβο με την Τίνα Παπαδέλη.

Μιλώντας για την δεύτερη σύζυγό του σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Γιώργος Παπαδάκης ανέφερε: «Την Τίνα εδώ την γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει ‘αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις’. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα ‘μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου’. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της».

«Εκτίμησα ιδιαίτερα το ότι σταμάτησε την καριέρα της [στην δημοσιογραφία] γιατί θα ήταν “Η κυρία του κυρίου”. Έχει έντονη προσωπικότητα και δεν ήθελε να φαίνεται ότι ό,τι έχει κάνει στη ζωή της θα γινόταν επειδή έχει εμένα δίπλα της, επειδή ήταν η γυναίκα του Παπαδάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήταν μία από τις χιλιάδες φορές που την ξαναερωτεύτηκα», πρόσθεσε τότε.

Όπως μάλιστα είχε αναφέρει πολλάκις στο παρελθόν ο Γιώργος Παπαδάκης, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του, δεν ήταν η επιτυχία του στην τηλεόραση, αλλά η οικογένεια που κατάφερε να δημιουργήσει με την αγαπημένη του, Τίνα Παπαδέλη.

Η παιδική ηλικία

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του, τα οποία έκρυβαν απύθμενες δυσκολίες λόγω φτώχειας.

«Δουλεύω από 12 ετών, δεν θέλω όμως να το κάνω μελό[…]Ήταν πολύ φτωχή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και η αδελφή μου. Έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που έχω σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, σε εργοστάσιο, σε περίπτερο» περιέγραψε.

«Ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία στο Παρίσι και μια οικογένεια ήθελε να με στείλει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω, έπρεπε να μείνω για να συντηρήσω το σπίτι, εγώ και ο αδελφός μου ουσιαστικά»,πρόσθεσε.

«Δεν με ενοχλούσε καθόλου»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως παρουσιαστής στις 4 Ιουλίου 2025 – μια απόφαση που φυσικά, δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»με παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στην αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα» έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες τηλεοπτικής δράσης.

«Είναι γεγονός ότι και τα πρόσωπα του πολύ κοντινού μου περιβάλλοντος, δηλαδή η γυναίκα μου, με ρώτησαν αν είμαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω τη ζωντάνια που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό», υποστήριξε τότε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που ενέχει το καθημερινό πρωινό ξύπνημα, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει προπόνηση στο ραδιόφωνο, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, όπου έκανα το ‘Κάθε μέρα παντού’ μετά τον Δημήτρη Σαπρανίδη. Μια θρυλική εκπομπή που το σήμα της, μάλιστα, το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος[…]Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς δημοσιογραφικής να ξυπνάω πολύ νωρίς με άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν και δεν με ενοχλούσε καθόλου. Είμαι πρωινός τύπος. Λειτουργώ πολύ καλύτερα το πρωί».

«Δεν θέλουν να μιλήσουν και να εκτεθούν δημόσια»

Η πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στην ελληνική τηλεόραση, ήταν μακρά, οπότε φυσικά είχε τις δυσκολίες της. Σε συνέντευξή του στην Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ το 2012, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: γιατί δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις.

«Συνειδητοποίησα πια ότι δεν είμαι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αν και κάποια στιγμή μπορεί και να το πίστεψα. Οσοι έχουν περάσει από την τηλεόραση πιστεύουν ότι η είδηση είναι αυτό που λένε. Δεν έχω να πω τίποτα· ό,τι έχω να κάνω το κάνω με τη δουλειά μου. Δεν είμαι από τα πρόσωπα του ενδιαφέροντος του κόσμου», απάντησε τότε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, απάντησε στις κατηγορίες περί πρόσκλησης καλεσμένων που θα δημιουργήσουν ένταση με σκοπό την τηλεθέαση.

«Δεν γίνεται με αυτό το κριτήριο η επιλογή και έχει στατιστικά αποδειχθεί πως όταν υπάρχει τέτοια ένταση από γνωστά και συγκεκριμένα πρόσωπα η τηλεθέαση πέφτει και τα παράπονα του κόσμου είναι πολλά. Υπάρχει φοβερή δυσκολία στο να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας κάποια πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλουν να μιλήσουν και να εκτεθούν δημόσια», υποστήριξε τότε.

«Ημουν υποχρεωμένος»

Σχετικά με την απόφαση του να μην ξανακαλέσει στην εκπομπή του βουλευτές της Χρυσής Αυγής, μετά το αποκρουστικό περιστατικό του ξυλοδαρμού της βουλεύτριας του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης, ο Γιώργος Παπαδάκης, ανέφερε: «Με προσέβαλαν, δεν με σεβάστηκαν. Δεν έχω μιλήσει για το θέμα αυτό, αλλά θέλω να δώσω μια απάντηση σε όλους όσοι υποστήριξαν ότι έκανα τη συγκεκριμένη εκπομπή για τηλεθέαση. Ξέρω να κάνω τηλεθεάσεις και αν έκανα επεισόδιο δεν θα το έκανα στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής γιατί, όπως γνωρίζουν οι έμπειροι επαγγελματίες, σε αυτή την περίπτωση την τηλεθέαση την κάνουν οι επόμενοι. Η τηλεθέαση εκείνης της εκπομπής ήταν από τις πιο χαμηλές του μήνα. Ημουν υποχρεωμένος να καλέσω βουλευτή της ΧΑ γιατί είχαν κάνει προσφυγή στο ΕΣΡ. Ο ΑΝΤ1 δεν είχε εκπομπές, είχε μόνο τη δική μου και το έκανα, διαφορετικά ο σταθμός θα έτρωγε πρόστιμο ισοδύναμο με μισθούς 20 συναδέλφων μου. Πλέον δεν το κάνω. Αν θέλουν ας τους βγάλουν στο δελτίο ειδήσεων. Ούτε εκείνοι θέλουν να ξαναέλθουν ούτε εγώ θέλω να έλθουν εκείνοι, οπότε είμαστε καλυμμένοι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή
Χαμός 02.01.26

Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και πέρασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, ανεβαίνοντας στη σκηνή και ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 19:27

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει μερικές... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Super League 04.01.26

Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Πιστή στον Μαδούρο 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Σύνταξη
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
Κίνδυνος για χάος 04.01.26

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Ελλάδα 04.01.26

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο