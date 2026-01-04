Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 με την συμμετοχή του στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, έχοντας στο πλευρό του την Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου, κατάφερε να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από το όνομα του: για πάνω από τέσσερις δεκαετίες αποτέλεσε σταθερή παρουσία στην μικρή οθόνη.

Από το 1992 μέχρι το 2011, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ στην συνέχεια πήρε τα ηνία της αντίστοιχης ενημερωτικής εκπομπής «Πρωινό ΑΝΤ1» – η οποία μετονομάστηκε σε «Καλημέρα Ελλάδα».

Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στην οθόνη, πέρασε από σαράντα κύματα.

Ο έρωτας

Πραγματοποιώντας όμως ένα νοητό ταξίδι μακριά από τους τηλεοπτικούς δέκτες, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πραγματοποιήσει δύο γάμους και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τον Κωνσταντή με την πρώτη σύζυγό του και τους Ιάσονα και Φοίβο με την Τίνα Παπαδέλη.

Μιλώντας για την δεύτερη σύζυγό του σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Γιώργος Παπαδάκης ανέφερε: «Την Τίνα εδώ την γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει ‘αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις’. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα ‘μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου’. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της».

«Εκτίμησα ιδιαίτερα το ότι σταμάτησε την καριέρα της [στην δημοσιογραφία] γιατί θα ήταν “Η κυρία του κυρίου”. Έχει έντονη προσωπικότητα και δεν ήθελε να φαίνεται ότι ό,τι έχει κάνει στη ζωή της θα γινόταν επειδή έχει εμένα δίπλα της, επειδή ήταν η γυναίκα του Παπαδάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήταν μία από τις χιλιάδες φορές που την ξαναερωτεύτηκα», πρόσθεσε τότε.

Όπως μάλιστα είχε αναφέρει πολλάκις στο παρελθόν ο Γιώργος Παπαδάκης, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του, δεν ήταν η επιτυχία του στην τηλεόραση, αλλά η οικογένεια που κατάφερε να δημιουργήσει με την αγαπημένη του, Τίνα Παπαδέλη.

Η παιδική ηλικία

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του, τα οποία έκρυβαν απύθμενες δυσκολίες λόγω φτώχειας.

«Δουλεύω από 12 ετών, δεν θέλω όμως να το κάνω μελό[…]Ήταν πολύ φτωχή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και η αδελφή μου. Έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που έχω σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, σε εργοστάσιο, σε περίπτερο» περιέγραψε.

«Ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία στο Παρίσι και μια οικογένεια ήθελε να με στείλει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω, έπρεπε να μείνω για να συντηρήσω το σπίτι, εγώ και ο αδελφός μου ουσιαστικά»,πρόσθεσε.

«Δεν με ενοχλούσε καθόλου»

Ο Γιώργος Παπαδάκης ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως παρουσιαστής στις 4 Ιουλίου 2025 – μια απόφαση που φυσικά, δεν ήταν εύκολη για τον ίδιο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω»με παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε στην αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα» έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες τηλεοπτικής δράσης.

«Είναι γεγονός ότι και τα πρόσωπα του πολύ κοντινού μου περιβάλλοντος, δηλαδή η γυναίκα μου, με ρώτησαν αν είμαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω τη ζωντάνια που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό», υποστήριξε τότε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που ενέχει το καθημερινό πρωινό ξύπνημα, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει προπόνηση στο ραδιόφωνο, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, όπου έκανα το ‘Κάθε μέρα παντού’ μετά τον Δημήτρη Σαπρανίδη. Μια θρυλική εκπομπή που το σήμα της, μάλιστα, το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος[…]Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς δημοσιογραφικής να ξυπνάω πολύ νωρίς με άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν και δεν με ενοχλούσε καθόλου. Είμαι πρωινός τύπος. Λειτουργώ πολύ καλύτερα το πρωί».

«Δεν θέλουν να μιλήσουν και να εκτεθούν δημόσια»

Η πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στην ελληνική τηλεόραση, ήταν μακρά, οπότε φυσικά είχε τις δυσκολίες της. Σε συνέντευξή του στην Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ το 2012, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: γιατί δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις.

«Συνειδητοποίησα πια ότι δεν είμαι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αν και κάποια στιγμή μπορεί και να το πίστεψα. Οσοι έχουν περάσει από την τηλεόραση πιστεύουν ότι η είδηση είναι αυτό που λένε. Δεν έχω να πω τίποτα· ό,τι έχω να κάνω το κάνω με τη δουλειά μου. Δεν είμαι από τα πρόσωπα του ενδιαφέροντος του κόσμου», απάντησε τότε. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, απάντησε στις κατηγορίες περί πρόσκλησης καλεσμένων που θα δημιουργήσουν ένταση με σκοπό την τηλεθέαση.

«Δεν γίνεται με αυτό το κριτήριο η επιλογή και έχει στατιστικά αποδειχθεί πως όταν υπάρχει τέτοια ένταση από γνωστά και συγκεκριμένα πρόσωπα η τηλεθέαση πέφτει και τα παράπονα του κόσμου είναι πολλά. Υπάρχει φοβερή δυσκολία στο να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας κάποια πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλουν να μιλήσουν και να εκτεθούν δημόσια», υποστήριξε τότε.

«Ημουν υποχρεωμένος»