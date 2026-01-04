newspaper
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 21:45

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης είπε το τελευταίο αντίο στο τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», με το οποίο είχε αναπτύξει μια αμφίδρομη σχέση θαλπωρής για 34 ολόκληρα χρόνια.

Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε την μακροβιότερη πρωινή ενημερωτική εκπομπή που έφερε τον τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1. Το 2011, η εκπομπή μετονομάστηκε σε Πρωινό ΑΝΤ1, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, επανήλθε ο αρχικός τίτλος.

«Της διπλανής πόρτας»

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε στις 4 Ιουλίου μαζί με την ομάδα του στην μικρή οθόνη, για να κλείσει έναν σημαντικό κύκλο, έπειτα από πάνω από τρεις δεκαετίες.

Επρόκειτο για την τελευταία εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία αποτέλεσε «την πιο δύσκολη στιγμή, καθώς θα πρέπει να αποχωριστώ την οικογένεια μου [τους συνεργάτες μου] από την καθημερινότητά μου, αλλά και εσάς [απευθυνόμενος στο κοινό]», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε τότε, λίγο πριν ευχαριστήσει τους ανθρώπους που «τον ανέχτηκαν με την υπερβολή και τις εμμονές μου».

«Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός, δεν θα γίνω αυτοαναφορικός, αλλά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που είχε την δυνατότητα να του ανοίγετε τη δική σας πόρτα και να τον βάζετε μέσα στο σπίτι σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ», ανέφερε ο Γιώργος Παπαδάκης, εμφανώς συγκινημένος.

Παράλληλα, κάνοντας τον απολογισμό του, ξεκαθάρισε: «Δεν παίρνω πίσω τις δημοσιογραφικές μου απόψεις και αν έχω κάνει λάθη – πάρα πολλά λάθη – έχω την ευτυχία και τη δυστυχία να τα κάνω και έχω τη δυνατότητα, όχι τη γενναιότητα και το θάρρος, να το ομολογώ».

Όπως είπε, τέλος, «αυτή η εκπομπή μπορεί με άνεση – αλλά δεν θα κάνω αίτηση – να μπει στα Ρεκόρ Γκίνες, γιατί είναι η μακροβιότερη στο ίδιο κανάλι με τον ίδιο παρουσιαστή για 34 χρόνια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία εκπομπή του δημοσιογράφου ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο να περιγράφει σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια ότι «κάνω για τελευταία φορά αυτή την διαδρομή», ενώ βάδιζε προς το στούντιο.

Στην συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζονταν φωτογραφίες από την συνολική πορεία του δημοσιογράφου στην εκπομπή, λίγο πριν κλείσουν τα φώτα του γραφείο του- μια για πάντα.

