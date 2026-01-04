Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Είναι μια θλιβερή ημέρα για την ελληνική δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Το γεγονός ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης, ο άνθρωπος που μας έμαθε να ξυπνάμε με ειδήσεις, αλλά και με χαμόγελο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, προδομένος από την καρδιά του.

Ο άνθρωπος που… εφηύρε την πρωινή ζώνη

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής· ήταν ο αρχιτέκτονας της πρωινής ενημερωτικής ζώνης όπως την ξέρουμε σήμερα.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, με καταγωγή από την Κρήτη -κάτι για το οποίο ήταν πάντα υπερήφανος και το οποίο έβγαινε συχνά στον εκρηκτικό του χαρακτήρα- ο Γιώργος Παπαδάκης μπήκε στη δημοσιογραφία με το «μικρόβιο» της έρευνας.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο. Εργάστηκε σε εφημερίδες, όπου την τέχνη του ρεπορτάζ στον δρόμο. Ωστόσο, έγινε γνωστός στο πλατύ κοινό μέσα από τη συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης (ΕΡΤ) τη δεκαετία του 1980. Η εκπομπή «Τρεις στον αέρα», την οποία παρουσίαζε μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου, ήταν η πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, που προλείανε το έδαφος για αυτό που θα ακολουθούσε.

Το κεφάλαιο «Καλημέρα Ελλάδα»

Το 1992 είναι η χρονιά-σταθμός. Ο Γιώργος Παπαδάκης εντάσσεται στο δυναμικό του νεοσύστατου τότε ιδιωτικού σταθμού ΑΝΤ1 και δημιουργεί το «Καλημέρα Ελλάδα». Για τα επόμενα 33 χρόνια (με ένα μικρό διάλειμμα αλλαγής τίτλου σε «Πρωινό ΑΝΤ1» την περίοδο 2011-2015), η εκπομπή αυτή θα γινόταν η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Παπαδάκης κατόρθωσε το ακατόρθωτο: να βάλει την πολιτική, τα κοινωνικά προβλήματα και τα οικονομικά θέματα στο τραπέζι του πρωινού καφέ. Με γλώσσα απλή, κατανοητή, μακριά από τον ξύλινο λόγο, έγινε η φωνή του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του άνεργου. Οι καβγάδες του με υπουργούς, οι απαιτητικές ερωτήσεις του και η επιμονή του να βρεθεί λύση «τώρα, στον αέρα» για το πρόβλημα ενός τηλεθεατή, έγραψαν τηλεοπτική ιστορία.

Το στυλ και η παρακαταθήκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μια κατηγορία μόνος του. Συνδύαζε την αυστηρότητα του ερευνητή με το πηγαίο χιούμορ. Δεν δίσταζε να αυτοσαρκαστεί, να τσαλακωθεί, να γελάσει δυνατά, αλλά την επόμενη στιγμή να γίνει εξαιρετικά σκληρός απέναντι σε όποιον θεωρούσε ότι αδικεί τον πολίτη.

Δάσκαλος δημοσιογραφίας: Από το πλευρό του πέρασαν δεκάδες νέοι δημοσιογράφοι που αργότερα χάραξαν τη δική τους πορεία. Το «σχολείο» του Παπαδάκη ήταν γνωστό για τις απαιτήσεις του, τους φρενήρεις ρυθμούς του, αλλά και για την άρτια κατάρτιση που προσέφερε.

Η σχέση με το κοινό: Αυτό που τον ξεχώριζε ήταν η αμεσότητα. Ο κόσμος τον ένιωθε «δικό του άνθρωπο». Η φράση «Γιώργο μου…» που άκουγε κανείς στις τηλεφωνικές γραμμές ήταν ενδεικτική της οικειότητας που είχε χτίσει δεκαετίες τώρα.

Το τέλος μιας εποχής

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και το τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα» μόλις πριν λίγους μήνες, στις 4 Ιουλίου 2025. Η αποχώρησή του ήταν συγκινητική, καθώς έκλεισε έναν κύκλο που κράτησε πάνω από τρεις δεκαετίες στον ΑΝΤ1. Δυστυχώς, η μοίρα δεν του επέτρεψε να χαρεί για πολύ καιρό την ξεκούραση και την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του, που πάντα ανέφερε ως το στήριγμά του.

Το βαρύ έμφραγμα που υπέστη σήμερα στο Κολωνάκι και η κατάληξή του στο Λαϊκό Νοσοκομείο βυθίζουν στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο και το πανελλήνιο.

Συνοπτικά στοιχεία καριέρας:

Μέσα: Εφημερίδες, ΕΡΤ, ΑΝΤ1.

Έναρξη: Δεκαετία του ’80 (τηλεόραση), νωρίτερα στον Τύπο.

Διάρκεια: Πάνω από 45 χρόνια στη δημοσιογραφία.

«Καλημέρα Ελλάδα»: 1992-2025 (με τίτλο «Πρωινό ΑΝΤ1» για 4 χρόνια).

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.