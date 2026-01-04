Στο Λαϊκό με έμφραγμα ο Γιώργος Παπαδάκης

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης ο οποίος υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μηχανή του ΕΚΑΒ έφθασε στο Κολωνάκι όπου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο Παπαδάκη, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί κάνουν προσπάθεια ανάνηψης.