Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης μετά από ανακοπή

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί στο Λαϊκό νοσοκομείο κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Για περισσότερο από μισή ώρα έκαναν προσπάθειες ανάνηψης.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο δημοσιογράφος μεγάλωσε γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», που είναι και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη.

Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011.

Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.