Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Επί 45 λεπτά οι γιατροί του Λαϊκού νοσοκομείου έδιναν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν το Λαϊκό Νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17:18 ενώ στις 17:22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17:38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.