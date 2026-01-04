Με θερμά λόγια σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη που έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα σε ηλικία 75 ετών. Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του, αναφέρει ο πρωθυπουργός, η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό υπογραμμίζει ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει ότι άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν, μεταξύ άλλων η Νέα Αριστερά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια.

Κακλαμάνης: Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1.

«Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών. Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του Γ. Παπαδάκη, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1.

Η εκπομπή του για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών

«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε σχετική ανάρτησή του.

«Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών. Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.

Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει:

ΚΚΕ: Αφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων.

Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».

Νέα Αριστερά: Αφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που όπως αναφέρει σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας.

«Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».

Παύλος Μαρινάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην απώλεια του δημοσιογράφου Γ. Παπαδάκη τονίζει: «Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο.

Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Χάρης Δούκας: Ηταν για περισσότερα από 30 χρόνια η σταθερή «Καλημέρα»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανακοίνωσή του στα social media αναφέρει πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν για περισσότερα από 30 χρόνια η σταθερή «Καλημέρα» σε κάθε ελληνικό σπίτι. και συνεχίζει η «η προσφορά και το ήθος του στην ενημέρωση θα μείνουν ανεξίτηλα. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».