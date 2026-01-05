Ματίνα Παγώνη: «Οι δύο παράγοντες που δημιούργησαν το πρόβλημα στον Γιώργο Παπαδάκη»
Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη έχει προκαλέσει θλίψη στην οικογένεια, στους συνεργάτες του αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.
Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό μου» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.
Ο αγαπημένος δημοσιογράφος πέθανε χθες το απόγευμα από οξύ έμφραγμα σε ηλικία 75 χρόνων. Η γιατρός μίλησε για την προσωπική τους σχέση και για την τελευταία τηλεοπτική συνάντηση του.
«Ήταν η παρέα σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους»
«Αρνήθηκα να τον χαιρετήσω στην τελευταία εκπομπή γιατί δεν πιστεύω στους αποχαιρετισμούς. Το κατάλαβε ο ίδιος και δεν το συνέχισε. Σε κάθε του εκπομπή έδωσε το αίμα του. Ήταν ο άνθρωπος που έμπαινε μέσα στα σπίτια. Ήταν η παρέα σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους».
Ματίνα Παγώνη: «Ήταν δυο παράγοντες που του δημιούργησαν το πρόβλημα»
Η Ματίνα Παγώνη σχολίασε το θάνατο του δημοσιογράφου:
«Ήταν μεγάλο το έμφραγμα. Όταν πήγε στο νοσοκομείο ήταν νεκρός… Δεν γινόταν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το κάπνισμα είναι ο πρώτος παράγοντας για καρδιαγγειακά προβλήματα, μετά τα υπόλοιπα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η γιατρός τόνισε επίσης πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η απότομη αλλαγή στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου που για χρόνια ζούσε με έντονους ρυθμούς, σημειώνοντας: «Αλλάζει η ζωή σου ολόκληρη όταν σταματάς κάτι μετά από πολύ καιρό. Ο άνθρωπος είναι σαν μηχανή. Είναι όπως μου το είπε ένας φίλος μου: “Μαραζώνεις”».
