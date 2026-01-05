Γιώργος Παπαδάκης: Με δάκρυα και βαθιά συγκίνηση τον αποχαιρετούν οι συνεργάτες του στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Συγκλονισμένη η τηλεοπτική οικογένεια του ΑΝΤ1 με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Βαρύ πένθος και για τους συνεργάτες του δημοσιογράφου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μια πολύ δύσκολη μέρα για εκείνους, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αποχωρήσει από την παρουσίαση το καλοκαίρι του 2025, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Το συγκινητικό αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα»

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Παναγιώτης Στάθης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ήρθε αυτή η στιγμή. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι απλώς ένας δημοσιογράφος· είναι ιστορία. Ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας και θα μας συντροφεύει πάντα μέσα από όσα υπήρξε και όσα άφησε πίσω του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τον άνθρωπο που διαμόρφωσε την πρωινή ζώνη ενημέρωσης και σημείωσε πως δίδαξε στους συνεργάτες του, με πάθος και συνέπεια, τι σημαίνει αφοσίωση στη δουλειά.

Γιώργος Παπαδάκης; «Λύγισε» η αρχισυντάκτριά της εκπομπής

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννη Ζιώγα, εμφανίστηκε στην εκπομπή εμφανώς συγκινημένη. Μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, τόνισε πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πλέον οικογένεια για εκείνη.

«Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε πάντα μπροστά και αναλάμβανε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου.

Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε με λυγμούς.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου»

Η Μαρία Αναστασοπούλου, πρώην συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη, περιέγραψε τη συνεργασία τους:

«Θέλω να πω Καλημέρα Ελλάδα, αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω παράξενα που μιλάμε εδώ χωρίς τον Γιώργο.

Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του ξέρουμε πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Δουλεύαμε ατελείωτες ώρες, με απόλυτη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Ήταν ώρες στο γραφείο από βαθιά πίστη σε αυτό που έκανε».

Συμπληρώνοντας, υπογράμμισε τον διαρκή διάλογο που είχε με την κοινωνία:

«Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου. Διάβαζε κάθε μήνυμα, κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με τη φωνή του να λέει Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα, αυτό το ξυπνητήρι σίγησε έπειτα από 34 χρόνια».

Αναφερόμενη στη στιγμή που στάθηκε δίπλα του κάτω από το σήμα της εκπομπής, σημείωσε πως ένιωσε το βάρος της ιστορίας που κουβαλούσε. «Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται. Δεν συνειδητοποιούσε ο ίδιος το μέγεθός του· έπρεπε εμείς να του το θυμίζουμε.

Όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του, καταλάβαμε όλοι πως γίναμε μέρος μιας ιστορικής στιγμής».

Ο Παναγιώτης Στάθης παραδέχτηκε πως ακόμα και η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» πλέον τον δυσκολεύει, γνωρίζοντας πως ανήκε για δεκαετίες στον Γιώργο Παπαδάκη.

Με τη Μαρία Αναστασοπούλου να προσθέτει συγκινημένη:

«Είμαι σίγουρη πως, αν μας έβλεπε τώρα, θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στην επικαιρότητα».