Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική συνέντευξη που είχε δώσει η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη

05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Fizz 05 Ιανουαρίου 2026 | 19:58

«Ο Γιώργος Παπαδάκης εξέφραζε τον μέσο Έλληνα», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγός του εκλιπόντα δημοσιογράφου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη, είχε μιλήσει πολλάκις με τα πιο τρυφερά λόγια για «τη γυναίκα της ζωή του», Τίνα Παπαδέλη, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1993.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο.

«Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Η σύζυγός του δημοσιογράφου, είχε εκφράσει παρόμοια συναισθήματα αγάπης σε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Αφού χαρακτήριστε τον Γιώργο Παπαδάκη οικογενειάρχη και επαγγελματία με συνέπεια που καταφέρνει να εκφράζει τον μέσο Έλληνα, η Τίνα Παπαδέλη, μίλησε με τρυφερότητα για τον αγαπημένο της.

Φωτογραφία: 3-7-2007 | Cine Kεραμεικός-Τηλεοπτικά βραβεία ’07 | Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του,Τίνα Παπαδέλη/ NDP

«Για μένα [η αφοσίωση] είναι πολύ σημαντική κι [αποτελεί] μάθημα ζωής. Η αφοσίωση του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα. Το δεύτερο [που τον χαρακτηρίζει] είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε. Και το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα. Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μην γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα», είχε αναφέρει η Τίνα Παπαδέλη.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Παπαδάκης, ως καλεσμένος στην ίδια εκπομπή, είχε πει για την σύζυγό του: «Την Τίνα εδώ την γνώρισα, όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει ‘αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις’. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα ‘μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου’. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της».

